В уряді Росії поскаржилися на нестачу коштів на модернізацію енергетики на тлі рекордних видатків на війну

Створені за часів СРСР резерви у енергетиці Росії вичерпані, а на модернізацію галузі не вистачає коштів.

Про це російський міністр енергетики Сергій Цивілєв заявив у інтерв'ю пропагандистському інформагентству ТАСС, передає The Moscow Times.

"Приклад ОЕС (Об'єднаної енергетичної системи, – ред.) Сходу вкотре показує, що резерви створеної в СРСР енергетики вичерпані. Основна причина – недофінансування модернізації обладнання та підтримання його у нормативному стані", – визнав російський міністр.

За його словами, енергосистема Далекого Сходу входить в осінньо-зимовий період без необхідного резерву генеруючих потужностей, у тому числі через перенесення капітальних ремонтів низки теплоелектростанцій. Через це Міненерго внесло Далекосхідний федеральний округ (ДФО) до переліку регіонів із високими ризиками в електроенергетиці.

Раніше російський диктатор Путін під час виступу на Східному економічному форумі визнав, що енергоспоживання на Далекому Сході зростає, а деякі населені пункти, райони та великі інвестори стикаються з нестачею електроенергії. Через це, за його словами, стримується будівництво великих промислових об'єктів та інфраструктури.

Тому Путін доручив уряду разом із енергокомпаніями підготувати довгострокову програму розвитку енергетичних потужностей на Далекому Сході, яка передбачає будівництво нової генерації.

Як повідомлялося, згідно з проєктом Генеральної схеми розвитку російської енергетики до 2042 року, Москва також може зіткнутися з дефіцитом електроенергії. До 2030 року столиці загрожує нестача 1,6 гігавата потужності, а до 2042 року – 4,2 гігавата.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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