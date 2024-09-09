Google заблокував підтвердження нових облікових записів за допомогою російських телефонних номерів
Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.
Про це повідомили користувачі мережі, пише ТАСС.
Система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису – вибрати ім'я, стать та дату народження, придумати назву пошти та пароль до неї, але підтвердити мобільний номер РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".
Використання VPN-сервісів, щоб спробувати обійти обмеження, не вирішує проблему.
Зазначається, що деякі сервіси, що пішли з Росії, також прибирали можливість підтвердження акаунту за російським номером, при цьому, в їхньому випадку, зникала сама можливість вибрати телефонний код +7.
У Google ця можливість поки зберігається.
Раніше повідомлялося, що російським банкам не вдалося повністю замінити Apple Pay і Google Pay, що пішли з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Гугл рано, чи пізно заблокує сам себе.
І, взагалі, - соцмережі, - це зло!
З одного боку, - тупі обмеження. А з іншого, вони ніяк не перешкоджають Інтернаціоналу ідіотів, - коли ці довбні починають вважати, що всі навкруги такі самі, як і вони.
в першу чергу вона блокує українців
робиться це таким чином - Гугл нібито не розуміє різницю між національністю та місцем проживання (але виключно для українців)
тобто зараз 10 млн українців (чи приблизно так) живуть за кордоном, національність визначаеться за паспортом, тобто це українці, але локейшн у всіх різний - Польша, Болгарія, Канада, США, та будь які інші країни
коли ця мерзотна компанія намагається зробити ідентіфікацію - вона вимагае паспорт, але якщо місце пребування та телефон завантажуєшь не український на український паспорт, то документи навіть не завантажуються у власний акаунт - пишуть виникла незрозуміла помилка, навіть соромляться помилку чітко вказати - національна діскрімінація.
Таким чином Гугл забороняє українцям користуватися багатьмами ********* сервісами
До речі таку діскрімінацію, засновану на національності, здається Гугл робить виключно щодо українців, наприклад я спілкуюся з біженцями з Йемену, у них таких проблем немає, з паспортом Йемену можно вказати будь який локейшн, у будь який країні світу, документи завантажуються нормально, тобто з паспортом Йемену можно вказати телефон та адресу у Болгарії, а от з україньским - неможна
Тобто щодо українців Гугл проводить політіку жорстокої национальної діскрімінації