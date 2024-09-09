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Google (580) росія (13641) телефон (404)

Google заблокував підтвердження нових облікових записів за допомогою російських телефонних номерів

google

Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про це повідомили користувачі мережі, пише ТАСС.

Система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису – вибрати ім'я, стать та дату народження, придумати назву пошти та пароль до неї, але підтвердити мобільний номер РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".

Використання VPN-сервісів, щоб спробувати обійти обмеження, не вирішує проблему.

Зазначається, що деякі сервіси, що пішли з Росії, також прибирали можливість підтвердження акаунту за російським номером, при цьому, в їхньому випадку, зникала сама можливість вибрати телефонний код +7.

У Google ця можливість поки зберігається.

Раніше повідомлялося, що російським банкам не вдалося повністю замінити Apple Pay і Google Pay, що пішли з Росії.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Старі заблокуйте..ото вити почнуть на болотах.
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09.09.2024 16:55
+9
Я б і старі заблокував нахер!
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09.09.2024 16:58
+5
"корпорація добра" Ґуґл все робить вчасно. Коли рашистські боти позасирали коменти під відео на Ютубі ненавистю до українців і відкритого знущання з нашої держави - вони лише почали блокувати реєстрацію нових акаунтів через москальські номери, що починаються на +7. Тоді коли вже існують десятки, як не сотні тисяч гівноакаунтів з боліт. Напівміри, сцикливі і, як завжди, беззубі
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09.09.2024 16:57
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Старі заблокуйте..ото вити почнуть на болотах.
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09.09.2024 16:55 Відповісти
"корпорація добра" Ґуґл все робить вчасно. Коли рашистські боти позасирали коменти під відео на Ютубі ненавистю до українців і відкритого знущання з нашої держави - вони лише почали блокувати реєстрацію нових акаунтів через москальські номери, що починаються на +7. Тоді коли вже існують десятки, як не сотні тисяч гівноакаунтів з боліт. Напівміри, сцикливі і, як завжди, беззубі
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09.09.2024 16:57 Відповісти
Більше того, варто лише назвати фашистських окупантів такими, як прилітає бан за порушення правил спільноти. Можна лише здогадуватись що то за спільнота, яка підтримує війну.
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09.09.2024 17:13 Відповісти
кацапуги гойда в чебурашку ішаки тупі
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09.09.2024 16:57 Відповісти
Я б і старі заблокував нахер!
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09.09.2024 16:58 Відповісти
Ґуґл кацапню блокує, А Зіхід та оон--ні.
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09.09.2024 17:00 Відповісти
Тому що росіяни пишуть погане про Захід. Брін справжній патріот.
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09.09.2024 17:15 Відповісти
Израілю
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09.09.2024 17:30 Відповісти
Мудрий народ, з біблейских часів дружили з владою.
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09.09.2024 17:34 Відповісти
Им ещё и Google AdSense заблокировали. Уже месяц воют.
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09.09.2024 17:28 Відповісти
Вангую, безвідносно до кацапів.
Гугл рано, чи пізно заблокує сам себе.

І, взагалі, - соцмережі, - це зло!
З одного боку, - тупі обмеження. А з іншого, вони ніяк не перешкоджають Інтернаціоналу ідіотів, - коли ці довбні починають вважати, що всі навкруги такі самі, як і вони.
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09.09.2024 17:38 Відповісти
Гугл - абсолютно мерзотна компанія
в першу чергу вона блокує українців
робиться це таким чином - Гугл нібито не розуміє різницю між національністю та місцем проживання (але виключно для українців)
тобто зараз 10 млн українців (чи приблизно так) живуть за кордоном, національність визначаеться за паспортом, тобто це українці, але локейшн у всіх різний - Польша, Болгарія, Канада, США, та будь які інші країни
коли ця мерзотна компанія намагається зробити ідентіфікацію - вона вимагае паспорт, але якщо місце пребування та телефон завантажуєшь не український на український паспорт, то документи навіть не завантажуються у власний акаунт - пишуть виникла незрозуміла помилка, навіть соромляться помилку чітко вказати - національна діскрімінація.
Таким чином Гугл забороняє українцям користуватися багатьмами ********* сервісами
До речі таку діскрімінацію, засновану на національності, здається Гугл робить виключно щодо українців, наприклад я спілкуюся з біженцями з Йемену, у них таких проблем немає, з паспортом Йемену можно вказати будь який локейшн, у будь який країні світу, документи завантажуються нормально, тобто з паспортом Йемену можно вказати телефон та адресу у Болгарії, а от з україньским - неможна
Тобто щодо українців Гугл проводить політіку жорстокої национальної діскрімінації
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09.09.2024 17:50 Відповісти
Років 30 тому Олег Басілашвілі, який в симпатіях до болотного подлого люду нє замєчєн, розшифрував термін "Золотоє кольцо", яким так хвастаються на болотах. Це кільце охоплювало місцевості з пізніми формами рабовласництва. Потомкі рабів так і залишились рабами, тільки хазяї змінюються.
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09.09.2024 20:49 Відповісти

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