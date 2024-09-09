Митниця передала Силам оборони конфіскованих товарів на 611 мільйонів. Чого передали найбільше? ІНФОГРАФІКА
Державна митна служба України від початку повномасштабного вторгнення Росії передала на потреби оборонців конфіскованих товарів та транспортних засобів на 611,3 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби.
Зокрема, найбільше було передано:
- 1 368 автомобілів на 222,9 млн грн;
- майна військового призначення на 74,8 млн грн;
- запчастини до авто на 62,9 млн грн;
- 1,8 млн пачок цигарок на 45,8 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,1 млн грн;
- 10 703 одиниці комп'ютерної техніки на 35,8 млн грн;
- 1 621 мобільний телефон на 29,5 млн грн;
- одягу та взуття на 22 млн грн;
- 7 834 одиниці побутової техніки на 18,5 млн грн;
- 1 427 одиниць генераторів, акумуляторних та сонячних батарей на 16,1 млн грн;
- побутової хімії та засобів гігієни на 11,8 млн грн;
- лісоматеріалів на 11,1 млн грн;
- продуктів харчування на 5,6 млн грн;
- медичних виробів на 5,1 млн грн;
- літак вартістю 4,1 млн грн;
- годинників на 3,3 млн грн;
- навушників на 2,6 млн грн;
- іншого майна на 37,3 млн грн.
Основними отримувачами товарів стали:
- Міністерство оборони України – на 437,4 млн грн;
- Міністерство внутрішніх справ – на 98 млн грн;
- Державна прикордонна служба України – на 52,3 млн грн;
- обласні військові адміністрації – на 13,6 млн грн;
- Служба безпеки України – на 7,4 млн грн.
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Ярослав Кийко
показати весь коментар09.09.2024 16:48 Відповісти Мені подобається 0
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