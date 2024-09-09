Кабмін змінив назви двох міністерств. Їх очолили колишні заступники Єрмака
Кабінет Міністрів перейменував Міністерство культури та інформаційної політики і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1028 від 6 вересня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Водночас Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій.
Обом міністерствам доручено у двотижневий строк подати на розгляд уряду проєктизмін до актів законодавства, пов'язаних з перейменуванням.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій, а Миколу Точицького – міністром культури та стратегічних комунікацій. До цього Кулеба і Точицький працювали заступниками голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Нагадаємо, Кабмін створив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у грудні 2022 року, об'єднавши Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій.
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Бо під час Майдану він був керівником тітушок антимайдану, і правою рукою рига і русні Ельбруса Тадеєва.
Отже заступники єрмака того часу - це тітушки і мусора