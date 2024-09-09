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Кабмін (7634) перейменування (47) Мінінфраструктури (1376) Мінінформполітики (21)

Кабмін змінив назви двох міністерств. Їх очолили колишні заступники Єрмака

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів перейменував Міністерство культури та інформаційної політики і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1028 від 6 вересня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Водночас Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій.

Обом міністерствам доручено у двотижневий строк подати на розгляд уряду проєктизмін до актів законодавства, пов'язаних з перейменуванням.

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Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій, а Миколу Точицького – міністром культури та стратегічних комунікацій. До цього Кулеба і Точицький працювали заступниками голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Кабмін створив Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у грудні 2022 року, об'єднавши Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій.

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Топ коментарі
+10
Це не міністерства , а шараги , для розкрадання бюджетних грошей.
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09.09.2024 17:50
+9
Ліжка переставлять ...
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09.09.2024 17:43
+6
МінРозГром та територій.
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09.09.2024 17:41
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МінРозГром та територій.
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09.09.2024 17:41 Відповісти
Ліжка переставлять ...
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09.09.2024 17:43 Відповісти
Це набагато гірше. Тепер скрізь будуть керувати люди Єрмака. Сірий кардинал тепер вже не такий і сірий
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09.09.2024 19:11 Відповісти
Ага, а натомість треба б**дей міняти
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10.09.2024 00:22 Відповісти
Інших кадрів в мене для вас нема.
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09.09.2024 17:46 Відповісти
Кілька місяців тепер будуть вирішувати питання, пов'язані з перейменуванням...
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09.09.2024 17:50 Відповісти
Це не міністерства , а шараги , для розкрадання бюджетних грошей.
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09.09.2024 17:50 Відповісти
Агент Ху#ла Козырь и его козырная братва...
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09.09.2024 17:53 Відповісти
Культура зникла з приходом блазня. 😁
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09.09.2024 18:12 Відповісти
Суільки коштуватиме заміна документації(макулатури)?
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09.09.2024 18:27 Відповісти
"Козирь" своїх "шісток" вирішив розставити! "Валєти і дам" уже "пристроїв"
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09.09.2024 18:27 Відповісти
Зміна назв щоб плутати законі і не законі наслідки. Як офіс замість адміністрації.
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09.09.2024 18:58 Відповісти
А що ви думали, крім заступників Єрмака довірити важливі пости нікому.
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09.09.2024 21:21 Відповісти
при реорганізації всі "попереднікі" звільняються
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09.09.2024 23:00 Відповісти
Заступники Єрмака в яких роках?
Бо під час Майдану він був керівником тітушок антимайдану, і правою рукою рига і русні Ельбруса Тадеєва.
Отже заступники єрмака того часу - це тітушки і мусора
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10.09.2024 03:17 Відповісти

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