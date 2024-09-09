Російські металурги поскаржилися на загрозу від Китаю і конкуренцію з Україною

Зростання поставок сталевого прокату з Китаю до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) загрожує найбільшим металургійним компаніям Росії. "Сєвєрсталь", НЛМК та Магнітогорський металургійний комбінат звернулися до Євразійської економічної комісії з вимогою провести антидемпінгове розслідування щодо оцинкованого прокату з Китаю.

Про це йдеться в матеріалах ЄЕК, передає The Moscow Times.

Як зазначається, з січня 2020 року по січень 2025 року щодо китайського сталевого прокату в ЄАЕС діє антидемпінгове мито від 12,69% до 17%. Однак, як стверджують російські металурги, Китай у період дії мита продовжував демпінговий імпорт і досі зберігає великий потенціал для збільшення поставок, особливо після припинення обмежень.

У російських компаніях нагадали, що на них припадає 70% виробництва оцинкованого прокату на ринку ЄАЕС. Також металурги зазначили, що на прокат із Китаю встановлено демпінгове мито в ЄС, США, Таїланді, Україні та ПАР.

Крім того, загрозою для свого стану на ринку ЄАЕС російські металургійні підприємства вважають Україну. Поставок української продукції до Росії з 2022 року не було, але, за даними ITC Trade Map, з квітня 2023 року до березня 2024 року оцинкований прокат з України поставлявся до третіх країн за значно нижчими цінами, ніж продавався на внутрішньому ринку.

Якщо дію мит не продовжити, то українські постачальники можуть поновити демпінговий імпорт до ЄАЕС, вважають у компаніях.

Власники російських металургійних підприємств є одними із найбагатших росіян. Так, "Сєвєрсталь" належить Алексєю Мордашову, чиї статки Forbes оцінює у $25,5 млрд, НЛМК – Владіміру Лісіну ($26,6 млрд), а ММК – Віктору Рашнікову ($10,6 млрд).

Раніше Мордашов говорив на міжнародному форумі Союзу промисловців і підприємців про необхідність забезпечення рівних умов на ринках ЄАЕС.

"Зі зростанням імпорту з тих країн, із якими відносини розвиваються найактивніше, російські підприємці почали скаржитися на нерівні умови конкуренції. І тут дуже важливо використовувати всі справедливі механізми антидемпінгових розглядів, які є", – заявляв він у лютому цього року.

Китай виробляє близько 1 млрд тонн сталі на рік і нарощує експорт через кризу у власній будівельній галузі. За підсумками поточного року постачання країни на зовнішні ринки можуть зрости до 104 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що Росія через санкції платить величезну надбавку до ціни на імпорт товарів, необхідних для ведення війни проти України, зокрема понад 60% надбавку на багато товарів із Китаю.