Нацбанк спростував блокування банківських рахунків у випадку, якщо витрати перевищують офіційні доходи

Національний банк України (НБУ) заперечує плани обмежити видатки клієнтів банків сумою їх офіційних доходів.

Про це пресслужба НБУ повідомила у Telegram, коментуючи публікації у низці медіа та телеграм-каналів.

"Національний банк наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ", – наголошується у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що раніше деякі медіа та телеграм-канали поширили недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

"Ця інформація не відповідає дійсності!", – додали в НБУ.

Читайте також: В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів

Як повідомлялося, водночас Національний банк з 10 вересня посилить низку валютних обмежень, щоб запобігти відпливу капіталу з країни. Зокрема, НБУ встановить ліміти на розрахунки картками українських банків за кордоном за придбання ювелірних виробів та для оплати операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном.