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Нацбанк спростував блокування банківських рахунків у випадку, якщо витрати перевищують офіційні доходи

Нацбанк спростував блокування банківських рахунків у випадку, якщо витрати перевищують офіційні доходи

Національний банк України (НБУ) заперечує плани обмежити видатки клієнтів банків сумою їх офіційних доходів.

Про це пресслужба НБУ повідомила у Telegram, коментуючи публікації у низці медіа та телеграм-каналів.

"Національний банк наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ", – наголошується у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що раніше деякі медіа та телеграм-канали поширили недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

"Ця інформація не відповідає дійсності!", – додали в НБУ.

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Як повідомлялося, водночас Національний банк з 10 вересня посилить низку валютних обмежень, щоб запобігти відпливу капіталу з країни. Зокрема, НБУ встановить ліміти на розрахунки картками українських банків за кордоном за придбання ювелірних виробів та для оплати операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном.

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Понятненько. Значит будут но позже. Ето у нас всегда так вначале бросить палку, а потом когда кипишь уляжется и все навозмущаются до усрачки потом вводят швабру на всю длину и клиент уже не может кричать
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09.09.2024 16:35 Відповісти
Ну так ... Це ж першими під роздачу потрапили б депутани, міністри, чинуши різних рівнів, прокурори, менти та їхні мамки і повнолітні дітки на лімузинах та з купою квартир-будинків.
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09.09.2024 16:37 Відповісти
100%
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09.09.2024 18:41 Відповісти
Спростував? Значить з дня на день введуть.
Але "правільним посонам" хвилюватися з цього приводу не треба.
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09.09.2024 16:42 Відповісти
А як можуть доходи бути нижчими за надходження? Тоді на рахунку просто не буде грошей тож і блокувати не треба!
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09.09.2024 16:43 Відповісти
Где-то попадались статистические данные, что средний украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает официально.
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10.09.2024 10:12 Відповісти

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