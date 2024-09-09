В уряді Росії спрогнозували зниження цін на нафту і прискорену девальвацію рубля

Бюджет Росії на наступний рік передбачатиме зниження цін на російську нафту та прискорену девальвацію рубля.

Такі параметри Мінекономрозвитку Росії заклало в базовий сценарій макропрогнозу на 2025-2027 роки, на основі якого російський уряд розраховуватиме федеральний бюджет РФ, передає The Moscow Times.

Згідно із прогнозом, середній курс долара з 91,2 рубля цього року зросте до 96,5 рубля в наступному і до 100 рублів – у 2026 році, після чого девальвація рубля трохи уповільниться у 2027 році – до 103,2 руб. за долар.

Попередньо Мінекономрозвитку Росії прогнозувало менше знецінення російської валюти: початковий прогноз на поточний рік передбачав середній курс долара на рівні 91,1 рубля у 2025 році та 92,3 рубля у 2026 році.

Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку РФ, рубль слабшатиме разом із зниженням цін на російські нафту і газ – основні експортні товари, які приносять в країну більше половини валютного виторгу. Так, середня вартість бареля Urals опуститься із $70 цього року до $69,7 у 2025 році, $66 – у 2026 році та $65,5 – у 2027 році.

Вартість газу для країн далекого зарубіжжя, яка цього року оцінюється у $328,4 за тисячу кубометрів, поступово знизиться до $280,2 у 2027 році.

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Торік рубль пережив найсильніше за 9 років падіння і увійшов до топ-3 найслабших валют світу, поступившись лише турецькій лірі та аргенському песо: долар подорожчав на 26%, а євро – на 28%.

Але з того часу валютний ринок стабілізувався: офіційний курс долара на 9 вересня становить 89,82 рубля за долар, що майже відповідає курсу на кінець грудня минулого року.

Девальвація рубля дозволить збільшити надходження до російського бюджету, який витрачає на війну з Україною третину коштів. Підвищення курсу долара на один рубль приносить російській скарбниці понад 100 млрд рублів додаткових доходів, оцінював раніше економіст Bloomberg Economics по Росії Олександр Ісаков.