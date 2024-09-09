Вперше у світі: В Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації заявило про запуск першого офіційного шлюбу по відеозвʼязку в "Дії".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що шлюб онлайн у "Дії" особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч.

"Відтепер жодних поїздок до установ та годин у чергах. Кілька кліків у "Дії" – і ви подали заяву про шлюб, вибрали дату церемонії, змінили прізвище чи залишили своє та одружилися просто в смартфоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також не потрібно нікуди їхати, щоб забрати свідоцтво про шлюб. Цифровий документ автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. А оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром додому.

Сам процес одруження триває до 30 хвилин, "але технічно це складна взаємодія реєстрів і платформи відеозвʼязку Webex від Cisco".

Щоб скористатися новою послугою, потрібно оновити застосунок "Дія".

Сервіс розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", Цифровим офісом ДРАЦС, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.

Як повідомлялося, у червні перші пари уклали офіційний шлюб онлайн у "Дії". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це перша в світі пара, яка одружилася в "Дії", і це унікальний досвід для всього світу. Реєстрація шлюбу онлайн відбулася в межах тестування послуги.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.