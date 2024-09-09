Фонд держмайна продав завод холодильного обладнання в Одесі за 120 мільйонів
Фонд державного майна України продав контрольний пакет акцій (50%+1 акція) ПАТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" в Одесі.
Переможцем приватизаційного аукціону стало ТОВ "Мейсшип Каррі" одеситки Наталії Грабової, яке запропонувало заплатити за державний пакет акцій 120 млн грн, свідчать дані в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".
При цьому ще дві компанії пропонували сплатити лише на 1 та 2 гривні менше.
У пресслужбі Фонду держмайна уточнили, що покупець додатково сплатить 24 млн грн ПДВ.
ПАТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" створювалося у 1973 році як підприємство з виготовлення холодильного обладнання шляхом об'єднання на базі заводу імені Хворостіна, а також заводів імені Петровського й імені Тельмана.
За радянських часів завод виробляв компресори для холодильників і іншого холодильного обладнання, зараз основним видом діяльності підприємства є надання нерухомого майна в оренду.
До складу активу входять будівлі та споруди загальною площею понад 46 тисяч квадратних метрів в Одесі, розташовані на вул. Житомирській, Болгарській та Степовій, а також вона станція на пляжі на Миколаївській дорозі. Споруди розташовані на 5 земельних ділянках загальною площею 8,85 га, правовстановлюючі документи на них відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення.
Станом на 30 червня частина нерухомого майна товариства загальною площею 25 497,5 кв. м передано в оренду відповідно до 124 наявних договорів. Граничний термін дії наявних договорів оренди – до кінця 2025 року.
Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.
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