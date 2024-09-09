Влада Києва почала готуватися до погіршення якості води через забруднення Десни, – КМДА

Наразі ситуація із якістю води у Києві контрольована, проте міські служби вже розробляють комплекс заходів на випадок її погіршення через забруднення Десни.

Відповідні алгоритми дій на випадок погіршення якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема – показники питної води в столиці залишаються в нормі. На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", – зазначається у повідомленні.

У КМДА запевнили, що якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, щоб показники її якості відповідали санітарним вимогам. Однак, у міській адміністрації припустили, що у крайньому випадку буде потрібно зробити запаси води.

"Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води", – додали у КМДА.

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Як повідомлялося, станом на ранок 9 вересня забруднена вода з річки Сейм дійшла до Десни у районі Чернігова. За даними в.о. мера міста Олександр Ломако, у річці фіксується масовий замор риби. При цьому Чернігів не використовує воду з Десни для водопостачання, на відміну від Києва.