Нацбанк обмежив купівлю ювелірних виробів та операції з нерухомістю для українців за кордоном
Національний банк з 10 вересня посилює низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг.
Так, Нацбанк встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок).
"Такий ліміт відповідає загальному ліміту, встановленому НБУ для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними українськими банками до рахунків у національній валюті. Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків та платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану", – пояснили в Нацбанку.
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Також обмежуються операції з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном.
Зокрема, встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплати за проживання та пов'язаних із цим комісій.
В НБУ наголошують, що ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції.
Водночас обмеження дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені Нацбанком обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.
Як повідомлялося, Національний банк заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.
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Как? Пазавідуєш!
у лондОні
Я ищу Кирюшу Шевченко
Она уехала преподавать финансы в британском университете.
Сбежал вороватый Кирил Шевченко, на которого даже зелёная шобла, которая его поставила на Нацбанк, завела уголовное дело!
Так раніше ліміт був 100 тис грн на місяць, тепер зробили 500 тис?
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Во дають! Начебто є "продуктивний" відплив капіталу.
Але проблема в тому, що без можливості виводу капіталу ніхто не буде вкладати в таку країну інвестиції. А без інвестицій немає розвитку. Тупик.
Тому в нормальних країнах створено чіткий баланс на законодавчому рівні, - коли створено преференції для інвестицій, і немає жорстких заборон для виводу капіталу.
А у нас, як завжди, - хочуть і рибку з'їсти, і на ... сісти.
Краще на *** солі собі насипте, барани зелені!