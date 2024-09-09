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валюта (2059) НБУ (9069) нерухомість (501) ювелірні вироби (28)

Нацбанк обмежив купівлю ювелірних виробів та операції з нерухомістю для українців за кордоном

нбу,нацбанк

Національний банк з 10 вересня посилює низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг.

Так, Нацбанк встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок).

"Такий ліміт відповідає загальному ліміту, встановленому НБУ для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними українськими банками до рахунків у національній валюті. Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків та платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану", – пояснили в Нацбанку.

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Також обмежуються операції з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном.

Зокрема, встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплати за проживання та пов'язаних із цим комісій.

В НБУ наголошують, що ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції.

Водночас обмеження дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені Нацбанком обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.

Як повідомлялося, Національний банк заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

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Топ коментарі
+10
Хотелось бы узнать другое - где и как поживает БЕГЛЫЙ ГЛАВА НАЦБАНКА?
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09.09.2024 14:14
+5
Не довіряйте українській банківській системі. Наступний крок - конфіскація заощаджень
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09.09.2024 15:12
+3
а для зебанди та полку монако??
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09.09.2024 14:15
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Хотелось бы узнать другое - где и как поживает БЕГЛЫЙ ГЛАВА НАЦБАНКА?
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09.09.2024 14:14 Відповісти
Ґдє? Ґдє нада!
Как? Пазавідуєш!
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09.09.2024 14:40 Відповісти
гонтарьова?
у лондОні
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09.09.2024 18:43 Відповісти
Вы совсем отстали от жизни
Я ищу Кирюшу Шевченко
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09.09.2024 18:46 Відповісти
Гонтарева никуда не убегала, зелебобик!
Она уехала преподавать финансы в британском университете.
Сбежал вороватый Кирил Шевченко, на которого даже зелёная шобла, которая его поставила на Нацбанк, завела уголовное дело!
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09.09.2024 20:59 Відповісти
а для зебанди та полку монако??
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09.09.2024 14:15 Відповісти
Нічого незрозуміло, може хто розтолкує про що саме йде мова?
Так раніше ліміт був 100 тис грн на місяць, тепер зробили 500 тис?
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09.09.2024 14:35 Відповісти
А хто ті коди встанвлює, коли карткою розраховується?
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09.09.2024 14:36 Відповісти
торгуюча організація! коли купуєш корм для коцика - банк автоматично визначає платіж як "зоотовари". з ювеліркою все те саме!
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09.09.2024 21:01 Відповісти
Не стосується власників 2 або 3 паспортів інших країн. Хто це?
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09.09.2024 14:37 Відповісти
Не довіряйте українській банківській системі. Наступний крок - конфіскація заощаджень
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09.09.2024 15:12 Відповісти
та розстріл власників рахунків за їх кошт
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09.09.2024 18:45 Відповісти
Це як розуміти ? Тепер я не зможу хатинку в Монако собі купити ? А моя Солоха з "кравчучкою" має по Мілану шкандибати замість "Луї - Вітон" ???
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09.09.2024 16:23 Відповісти
Національний банк з 10 вересня посилює низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни. Джерело: https://biz.censor.net/n3508983
***********
Во дають! Начебто є "продуктивний" відплив капіталу.
Але проблема в тому, що без можливості виводу капіталу ніхто не буде вкладати в таку країну інвестиції. А без інвестицій немає розвитку. Тупик.
Тому в нормальних країнах створено чіткий баланс на законодавчому рівні, - коли створено преференції для інвестицій, і немає жорстких заборон для виводу капіталу.

А у нас, як завжди, - хочуть і рибку з'їсти, і на ... сісти.

Краще на *** солі собі насипте, барани зелені!
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09.09.2024 17:17 Відповісти
Операції з менеджерами з нерухомості за кордоном? Цікаво хто до сих пір платить за проживання з українського рахунку?
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09.09.2024 20:01 Відповісти
ті в кого доходи в Україні. чи це складно для розуміння?
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09.09.2024 21:02 Відповісти
На яхту ж можна. На початку лютого низка компаній випробувала новий закон у дії. Вона переконала Кабмін ухвалити 15 клопотань до НБУ щодо переказу понад 1,8 млрд дол. Звернення уряду стосувалися підприємств п'яти великих груп: "ДТЕК" та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука та "Водафон" азербайджанської "Нексол холдинг".
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09.09.2024 22:52 Відповісти

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