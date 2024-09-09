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Зеленський знайшов нові посади для ексміністрів Камишіна і Верещук

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Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм радником зі стратегічних питань, а Ірину Верещук – заступницею голови Офісу президента.

Відповідні укази №623/2024та №621/2024 від 8 вересня оприлюднені на сайті голови держави.

Крім того, Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Віктора Микиту, звільнивши його із посади очільника Закарпатської ОДА, а свого спічрайтера Дмитра Литвина – радником президента зі стратегічних комунікацій.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а Олександра Камишіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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сов'єтнік зам пома завхоза!!

це дуже і дуже!!!
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09.09.2024 14:17 Відповісти

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