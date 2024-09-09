Продали землю зі збитками на 5 мільйонів: Начальник відділу Нацбанку отримав підозру

Начальнику одного з відділів Національного банку повідомили про підозру за фактом службової недбалості під час реалізації майна банку, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Справа була відкрита за матеріалами службового розслідування служби безпеки НБУ, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у 2021 році Нацбанк набув право власності на майно, передане в іпотеку фізичною особою, зокрема і земельні ділянки, розташовані у Київській області загальною площею понад 15 га. Тоді ці ділянки коштували майже 9 млн грн.

У 2022 році правління НБУ затвердило умови продажу цього майна та земельних ділянок.

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Підозрюваний, що був службовою особою, мав забезпечити належний контроль та перевірку вартості земельних ділянок, умови продажу яких погоджувались колегіальним органам на основі його інформації та наданого аналізу цін. Продавати ділянки мали б за вартістю, визначеною під час оцінки.

Натомість виставили на продаж їх за балансовою ціною, що набагато нижча. Відповідно це призвело до втрати активів банку на суму понад 5 млн грн.

Начальнику одного з відділів Національного банку повідомлено про підозру.

Санкція статті (ч. 2 ст. 367 КК України) передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Слідство триває.