Середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі. Хто отримує найбільше
Середня зарплата офіційно працевлаштованих працівників в Україні зросла у другому кварталі до 20 964 грн. У першому кварталі цей показник становив 18 903 грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найбільші зарплати отримують у таких галузях:
- ІТ та телекомунікації – 50 100 грн (у першому кварталі – 49 500 грн);
- авіаційний транспорт – 43 400 грн (у першому кварталі – 34 700 грн);
- фінансова та страхова сфера – 39 900 грн (у першому кварталі – 39 100 грн).
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Найнижчі зарплати наразі платять працівникам сфери творчості, мистецтва та розваг – 12 791 грн, у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 802 грн та в освіті – 15 076 грн.
Як повідомлялося, станом на початок серпня в Україні зареєстровано понад 34 тис. боргів по зарплаті. Боржниками виявилися майже 2 тис. компаній. Найбільше таких бізнесів на Сумщині.
Будь ласка, зачекайте...
Голова Вищого антикор суду - зарплата 2 млн. 651 тис. грн. на рік
нема чого порівнювати з ІТ і ЗСУ і близько
Вони, казяться і мордують, виключно Патріотів України, тому голови і отримують млн грн + пенсії 100%!! А Конституція та РІНІ ПРАВА, то таке… для лохторату говнобородьків!!
чи у нас було дуже розвинене внутрішнє авіасполучення ?
Страшно фінансувати...
І фінансо- невигідно-
В борг давати...
З цього давати державі на чай?
Бо другий пункт...
Хочете зіхстрихти з лисого?
Дебіли...
Спершу, -відсмокчте...
А потім ловіть лиса...
Десь у Польщі...
Ніт! Ми жиємо у соціальноорієнтованій, людиноцентричній державі!
Можна вивезти каzапа з роZії, але не можна вивеcти плазування перед сцарьом з каzапа.
Пише новопризначений презедентом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Камишін Олександр Миколайович
"Переходжу на нову посаду - радника МОГО президента зі стратегічних питань.
Будемо й надалі працювати над розбудовою нашої оборонної промисловості. І кілька інших стратегічних напрямків на прохання мого президента."
https://x.com/AKamyshin/status/1832705633562329162
Якось слухала скільки вираховують зборів з 20 тисяч. Лишається менше половини.
Пенсионный фонд учитывает всех - по их данным средняя зп за июнь 18800 грн
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/