Середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі. Хто отримує найбільше

Середня зарплата офіційно працевлаштованих працівників в Україні зросла у другому кварталі до 20 964 грн. У першому кварталі цей показник становив 18 903 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільші зарплати отримують у таких галузях:

ІТ та телекомунікації – 50 100 грн (у першому кварталі – 49 500 грн);

авіаційний транспорт – 43 400 грн (у першому кварталі – 34 700 грн);

фінансова та страхова сфера – 39 900 грн (у першому кварталі – 39 100 грн).

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Найнижчі зарплати наразі платять працівникам сфери творчості, мистецтва та розваг – 12 791 грн, у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 802 грн та в освіті – 15 076 грн.

Як повідомлялося, станом на початок серпня в Україні зареєстровано понад 34 тис. боргів по зарплаті. Боржниками виявилися майже 2 тис. компаній. Найбільше таких бізнесів на Сумщині.