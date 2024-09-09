БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2276 відвідувачів онлайн
Новини
10 519 50
ІТ-індустрія (531) Держстат (1415) зарплата (1094)

Середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі. Хто отримує найбільше

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Середня зарплата офіційно працевлаштованих працівників в Україні зросла у другому кварталі до 20 964 грн. У першому кварталі цей показник становив 18 903 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільші зарплати отримують у таких галузях:

  • ІТ та телекомунікації – 50 100 грн (у першому кварталі – 49 500 грн);
  • авіаційний транспорт – 43 400 грн (у першому кварталі – 34 700 грн);
  • фінансова та страхова сфера – 39 900 грн (у першому кварталі – 39 100 грн).

Читайте також: Мінімальну зарплату як розрахунок для визначення виплат перевірять на конституційність, – КС

Найнижчі зарплати наразі платять працівникам сфери творчості, мистецтва та розваг – 12 791 грн, у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 802 грн та в освіті – 15 076 грн.

Як повідомлялося, станом на початок серпня в Україні зареєстровано понад 34 тис. боргів по зарплаті. Боржниками виявилися майже 2 тис. компаній. Найбільше таких бізнесів на Сумщині.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Про середню зарплату: один їсть - м'ясо, другий - капусту, а в середньому вони їдять голубці....
показати весь коментар
09.09.2024 11:53
+21
Коли Держстат почне надавати дані по МЕДІАННІЙ зарплаті ?! Як це робиться в усьому світі?
показати весь коментар
09.09.2024 11:52
+16
Вчителям $365. Клоун обіцяв $4000.
показати весь коментар
09.09.2024 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли Держстат почне надавати дані по МЕДІАННІЙ зарплаті ?! Як це робиться в усьому світі?
показати весь коментар
09.09.2024 11:52 Відповісти
Про середню зарплату: один їсть - м'ясо, другий - капусту, а в середньому вони їдять голубці....
показати весь коментар
09.09.2024 11:53 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 19:24 Відповісти
Вчителям $365. Клоун обіцяв $4000.
показати весь коментар
09.09.2024 11:55 Відповісти
на те він і клоун
показати весь коментар
09.09.2024 13:39 Відповісти
А як назвати тих, хто вірив у ту маячню, у ту лапшу, що вішали на вуха українцям, як назвати тих 73 відсотк?!
показати весь коментар
09.09.2024 19:16 Відповісти
Державна служба статистики імені Зєлєнскага популярно пояснила СВОЇМ кріпакам Зєлєнскага, шо в епоху дермака і його підопічного "жидь стала лучше, жидь стала вєсєлєє"..
показати весь коментар
09.09.2024 11:56 Відповісти
Середня з ким? З резнікова яйцями?
показати весь коментар
09.09.2024 11:57 Відповісти
Голова Верховного Суду - зарплата 5 млн. 189 тис. грн. на рік
Голова Вищого антикор суду - зарплата 2 млн. 651 тис. грн. на рік
нема чого порівнювати з ІТ і ЗСУ і близько
показати весь коментар
09.09.2024 11:58 Відповісти
Тому оті, із суддівського клану, завдяки своїй патологічній «ДОБРОЧЕСНОСТІ», не чіпають усіляких там Цемахів мертвечуків шуфричів, та їм подібних ригоАНАЛЬНИХ, беркутнюзапроданців московитів!
Вони, казяться і мордують, виключно Патріотів України, тому голови і отримують млн грн + пенсії 100%!! А Конституція та РІНІ ПРАВА, то таке… для лохторату говнобородьків!!
показати весь коментар
09.09.2024 16:05 Відповісти
Який авіаційний транспорт
показати весь коментар
09.09.2024 11:59 Відповісти
Комерційних рейсів немає, це зрозуміло. Але персонал зберегли, бо фахівців потім на вулицях не наловиш. Ну і, наприклад - той же Дмитро Антонов літає на АН-124 - транспортна авіація працює не обов'язково над територією України. Якось так
показати весь коментар
09.09.2024 12:35 Відповісти
дроны
показати весь коментар
09.09.2024 13:16 Відповісти
що думаєте авіакомпанії сосуть лапу а не вивезли персонал та літаки за кордон де літають ?
чи у нас було дуже розвинене внутрішнє авіасполучення ?
показати весь коментар
09.09.2024 14:24 Відповісти
СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО ПАЛАТІ : 36,6* )))))))
показати весь коментар
09.09.2024 11:59 Відповісти
Та ну....учитель близько 12 тисяч
показати весь коментар
09.09.2024 12:00 Відповісти
зараз на дістанційному - після усіх виплат - 8700 на руки
показати весь коментар
09.09.2024 12:04 Відповісти
Я фінансова та страхова сфера...
Страшно фінансувати...
І фінансо- невигідно-
В борг давати...

З цього давати державі на чай?

Бо другий пункт...

Хочете зіхстрихти з лисого?
Дебіли...
Спершу, -відсмокчте...

А потім ловіть лиса...

Десь у Польщі...
показати весь коментар
09.09.2024 12:13 Відповісти
Че
Ніт! Ми жиємо у соціальноорієнтованій, людиноцентричній державі!
показати весь коментар
09.09.2024 12:13 Відповісти
якаж брехня
показати весь коментар
09.09.2024 12:15 Відповісти
Мабуть зарплати в ЗСУ не беруть до уваги, адже щомісяця на грошове забезпечення йде 75-80 млрд грн, що якщо поділити на загальну чисельність десь біля 900 000 вийде 85 000 грн/місяць. Правда в ті виплати ще входить компенсація родинам загиблих, але все одно має виходити в середньому більше 50 000 грн/місяць
показати весь коментар
09.09.2024 12:17 Відповісти
Кароче заробляю 100к, а сусід алкаш 0, то в середньому в нас по 50к.
показати весь коментар
09.09.2024 12:21 Відповісти
А якщо сусідів алкашів 10?))
показати весь коментар
09.09.2024 12:27 Відповісти
Сусідів алкашів в державі більше 6 млн, за даними пенсійного фонду. Інші, не п'ють а збирають пусту кришталеву тару.
показати весь коментар
09.09.2024 12:40 Відповісти
І сто грам вранці завжди є. На двох
показати весь коментар
09.09.2024 12:37 Відповісти
Жополизи Зєлі і Єрмака отримують найбільше.

Можна вивезти каzапа з роZії, але не можна вивеcти плазування перед сцарьом з каzапа.

Пише новопризначений презедентом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Камишін Олександр Миколайович

"Переходжу на нову посаду - радника МОГО президента зі стратегічних питань.
Будемо й надалі працювати над розбудовою нашої оборонної промисловості. І кілька інших стратегічних напрямків на прохання мого президента."

показати весь коментар
09.09.2024 12:24 Відповісти
Посилання на допис Камишіна.

https://x.com/AKamyshin/status/1832705633562329162
показати весь коментар
09.09.2024 12:25 Відповісти
Пан Гетьманцев та шобла доведуть
показати весь коментар
09.09.2024 12:27 Відповісти
За рахунок військовослужбовців і нашкребли таку середню зарплату! Та ще й рязними, а не наруки!
показати весь коментар
09.09.2024 12:36 Відповісти
Це без податків ?
Якось слухала скільки вираховують зборів з 20 тисяч. Лишається менше половини.
показати весь коментар
09.09.2024 12:38 Відповісти
взагаліто кожен працівник получає відомість де вказано всі податки нараховані і утримані із зп, навіть можна на сайті ПФ подивитись яка зп... но ти слухай дальше
показати весь коментар
09.09.2024 13:40 Відповісти
Змішали в кучу ІТ і комунікації. В ІТ зазвичай зп разів в 5 більша, ніж в телекомі.
показати весь коментар
09.09.2024 12:46 Відповісти
А у галузі "слуга народу" так зовсім лопатою гроші гребуть.
показати весь коментар
09.09.2024 13:06 Відповісти
Есть БРЕХНЯ, есть ПОЛНАЯ БРЕХНЯ, а ещё выше их стоит ЗЕстатистика!
показати весь коментар
09.09.2024 14:21 Відповісти
Держстат не учитывает предприятия с численностью менее 10 человек.

Пенсионный фонд учитывает всех - по их данным средняя зп за июнь 18800 грн

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/pfu/
показати весь коментар
09.09.2024 14:50 Відповісти
Один отримує зарплату 36 тисяч грн,а інший 6 тисяч,а в середньому вони отримають 21 тисячу грн.Такий термін,як середня зарплата треба назавжди забути в Україні.
показати весь коментар
09.09.2024 14:55 Відповісти
Мінімалка 8000.
показати весь коментар
09.09.2024 15:01 Відповісти
для яких дбб пишуть ці статті ? при пороху 1000 уе =27000 грн , та без ракетних обстрілів, але він барига та наживається на війні, при зе 1000 уе = 41300 грн, активна війна з оакетними обстрілами, але зе = хороший, з татаровим та ерьмаком чєчєнців вбивав в 22 , сракою
показати весь коментар
09.09.2024 15:09 Відповісти
СКАЖІТЬ КРАЩЕ А КОЛИ ВЛАДА НЕ БРЕХАЛА?
показати весь коментар
09.09.2024 15:26 Відповісти
Що ви звиздите. Укрзалізниця, черговий по станції з середньоспец. освітою, 34 роки стажу- 12 000. А якби прийшов новачок отримував би мінімалку бо вислугу не платять при тому, що на залізниці не найгірші зарплати. І зарплата молодого чергового майже така як зарплата прибиральниці. От брехуни прокляті.
показати весь коментар
09.09.2024 15:27 Відповісти
а якщо б пішов на ІТ отримував б 50000, а якщо на прокурора - ще більше, ти ж **** професію і роботу вибирав, то чого ниєш
показати весь коментар
09.09.2024 15:47 Відповісти
сказати що це довбо* оби це дуже слабко..,це феерічні довбо*оби...
показати весь коментар
09.09.2024 16:01 Відповісти
у одних пенсия 100 000гр - у меня 2700, маленькая была зарплата, но в среднем я получаю 51 000
показати весь коментар
09.09.2024 16:37 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 19:20 Відповісти
Завтра прийдуть просить немає з чого платити.треба закриватись
показати весь коментар
09.09.2024 17:59 Відповісти
Як можна призначати такі зарплати і пенсії в бідній і воюючій країн?! Ще опжезовці побігли в суд , пенсії собі збільшувать
показати весь коментар
09.09.2024 19:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 