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кордон (1092) Польща (2385) Державна митна служба (447)

Польща полагодила систему митного оформлення у пунктах пропуску на кордоні з Україною

Кордон Польща

Польська сторона відновила роботу своєї системи митного оформлення. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Україною працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Раніше було зафіксовано збій у робочій системі митної служби Республіки Польща, що призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів, нагадали митники.

Наразі польська сторона усунула несправності, транспорт прямує через кордон у звичному режимі.

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Як повідомлялося, 28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікується у середині жовтня.

У пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею, також можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні. Роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.

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09.09.2024 11:10 Відповісти

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