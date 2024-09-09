Митники завадили спробі переслати до Китаю компоненти до глушилок радіозв’язку

Працівники Київської митниці упередили спробу пересилання до Китаю в міжнародних експрес-відправленнях складових частин, що мають ознаки товарів військового призначення, без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що під час контролю експрес-відправлень митники виявили 44 металеві плати з різноманітним маркуванням і спрямували їх на експертизу на предмет можливої їх належності до товарів, що наведені у Списку товарів військового призначення та Єдиному списку товарів подвійного використання.

"Надані на дослідження плати за експертним висновком ідентифіковано як товари, що мають ознаки складових частин радіочастотних модулів (плат), що призначені для генерування та підсилення сигналів відповідної частоти, які використовуються для створення радіоперешкод (глушилок), для унеможливлення роботи будь-яких приладів радіозвʼязку у зоні їх дій", – йдеться у повідомленні.

Тобто, згадані радіочастотні модулі (плати) мають ознаки товарів, що наведені у позиції "ML11.а" Списку товарів військового призначення, та експорт яких відповідно до законодавства у сфері державного експортного контролю здійснюється за наявності дозвільних документів Держекспортконтролю.

Зважаючи на відсутність відповідного дозволу, стосовно відправниці складено протокол про порушення митних правил.

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