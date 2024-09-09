Рекорд за понад два роки: В Україні різко зріс попит на вживані авто. Найпопулярніші марки
У серпні український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Водночас щодо попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Зазначається, що це найкращий показник за останні 25 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні автівки – 25%, електромобілі – 20%, гібриди – 5% та авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезених авто з пробігом, залишається Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1325 авто;
- Renault Megane – 1037;
- Skoda Octavia – 959;
- Volkswagen Passat – 738;
- Volkswagen Tiguan – 685;
- Audi Q5 – 671;
- Nissan Leaf – 658;
- Tesla Model Y – 588;
- Nissan Rogue – 581;
- Tesla Model 3 – 561.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у серпні в Україні зареєстрували понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
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