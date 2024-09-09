Рекорд за понад два роки: В Україні різко зріс попит на вживані авто. Найпопулярніші марки

У серпні український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас щодо попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Зазначається, що це найкращий показник за останні 25 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні автівки – 25%, електромобілі – 20%, гібриди – 5% та авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезених авто з пробігом, залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1325 авто;

Renault Megane – 1037;

Skoda Octavia – 959;

Volkswagen Passat – 738;

Volkswagen Tiguan – 685;

Audi Q5 – 671;

Nissan Leaf – 658;

Tesla Model Y – 588;

Nissan Rogue – 581;

Tesla Model 3 – 561.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у серпні в Україні зареєстрували понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.