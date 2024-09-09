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авто (4001) продаж (1997)

Рекорд за понад два роки: В Україні різко зріс попит на вживані авто. Найпопулярніші марки

авто

У серпні український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 22% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас щодо попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Зазначається, що це найкращий показник за останні 25 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні автівки – 25%, електромобілі – 20%, гібриди – 5% та авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезених авто з пробігом, залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1325 авто;
  • Renault Megane – 1037;
  • Skoda Octavia – 959;
  • Volkswagen Passat – 738;
  • Volkswagen Tiguan – 685;
  • Audi Q5 – 671;
  • Nissan Leaf – 658;
  • Tesla Model Y – 588;
  • Nissan Rogue – 581;
  • Tesla Model 3 – 561.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у серпні в Україні зареєстрували понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

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Купляти вживані авто дууууже сумнівна справа. Власний досвід: мав авто, класне, дуже класне. В салоні вартість її була 26000. Проїхав 350000 за 7 років. Почалися проблеми, майстри порадили продавати. Продав баригам за 7000. Тепер вона продається на ріа, пробіг в 2 рази менший, ціна майже 13000. Жаль покупця...
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09.09.2024 11:37 Відповісти
Нічого дивного. Сотні тисяч людей стали отримувати більше 100 000 грн./міс. Ось і купують авто. І квартири в новостроях на Західній Україні непогано продаються.
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09.09.2024 11:57 Відповісти
От на витрачають валютні резерви, що надають західні союзники- на китайські труси, турецькі сунь далі і вживані авто. Все завдяки фіксованому курсу..
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09.09.2024 15:29 Відповісти
170 авто на 1000 жителів, посліднє місце в Європі, з такою кількості авто потрібно дороги розпахувати, ***** нам дороги, хотя доріг же і немає
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09.09.2024 15:54 Відповісти
Сліпий, глухий, безногий?
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09.09.2024 17:01 Відповісти

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