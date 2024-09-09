YouTube працює над інструментами для виявлення фейкових аудіо та відео

Відеохостинг YouTube готує нові інструменти, які дозволять творцям і авторам каналів знаходити фейкові аудіо та відео з ними.

Про це повідомляє Межа.

Як повідмляється, також компанія дасть можливість вирішувати, як контент каналів може бути використаний третіми сторонами, зокрема для навчання моделей штучного інтелекту.

Так, у межах системи Content ID компанія розробляє нову технологію ідентифікації синтетичного співу. Вона дозволить автоматично визначати та керувати згенерованим за допомогою ШІ контентом, який імітує голоси реальних людей. Тестування цієї функції розпочнуть на початку 2025 року.

Іншим інструментом є технологія, яка дозволить представникам всіх індустрій, від творців та акторів до музикантів та спортсменів, знаходити та керувати згенерованим за допомогою ШІ контентом, який використовує їхні обличчя.

Також компанія заявляє, що хоча сама використовує контент на платформі для навчання ШІ, це робиться згідно з умовами, на які погоджуються самі творці. Втім, у компанії також розуміють, що автори хочуть самі вирішувати, що робити зі своїми відео.

Для того, щоб дати більшу свободу вибору авторам каналів, YouTube готує нові інструменти для налаштування того, як і який контент може використовуватися третіми сторонами, включно з можливістю навчання ШІ.

На початку серпня повідомлялося, що в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

Наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.