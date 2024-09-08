Mastercard і Mercuryo випустили криптовалютну картку в євро. Нею можна розраховуватися через термінал

Постачальник інфраструктури криптогаманців Mercuryo в партнерстві з платіжним гігантом Mastercard випустив криптовалютну дебетову картку, деноміновану в євро.

Про це йдеться в повідомленні Mercuryo, передає LIGA.net.

Нова картка має назву Spend і не відрізняється від звичайної картки Mastercard. Її можна інтегрувати в платіжні сервіси Apple Pay або Google Pay, а також розплатитися через термінал.

Комісія за випуск картки становить 1,6 євро ($1,8), щорічна плата за обслуговування – 1 євро ($1,1). Крім того, Mercuryo як постачальник послуг стягує комісію розміром 0,95%.

Згідно з офіційним релізом, картку підтримують у 90 млн торгових точок по всьому світу. Також вона сумісна з такими мережами, як Ethereum, Solana, TON, Polkadot, NEAR, ZKsync тощо.

Наразі послугою можуть скористатися тільки клієнти в Європі. Пізніше її обіцяють розширити на інші ринки.

Раніше повідомлялося, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.