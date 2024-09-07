У неділю світло світло в Україні не вимикатимуть

У неділю, 8 вересня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

При цьому, енергетики закликають громадян користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Водночас з 18:00 до 21:00 компанія просить споживати електроенергію ощадливо.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.