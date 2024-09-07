Власник OnlyFans отримав понад $1 мільярд дивідендів за три роки

Компанія OnlyFans Ltd. минулого фінансового року виплатила власнику Леоніду Радвінському $472 млн дивідендів. Так, за три роки його прибутки від сайту перевищили $1 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з фінансовою звітністю Великої Британії, Радвінський заробив $338 млн у 2022 році та $284 млн роком раніше. 42-річний громадянин США є єдиним власником холдингової компанії OnlyFans, Fenix International Ltd.

Як ідеться у звіті Fenix International, за рік, що закінчився 30 листопада 2023 року, OnlyFans відзвітував про прибуток у розмірі близько $485,5 млн, що на 20% більше, ніж у попередньому році.

Зазначається, що дохід також зріс приблизно на 20% порівняно з попереднім роком до $1,3 млрд. Загальна кількість авторів на платформі зросла на 29% до 4,1 млн, а користувачів – на 28% до 305 млн.

Читайте також: Telegram планує запустити конкурента OnlyFans

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.



Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".