В Україні різко впали ціни на огірки

Українські тепличні комбінати змушені знижувати відпускні ціни на огірки. Буквально за кілька днів ціна на огірок на внутрішньому ринку впала в середньому на 20% і сьогодні озвучується на рівні 30-50 грн/кг ($0,73-1,22/кг).

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, зниження цін на тепличні огірки було доволі очікуваним, адже з кожним днем на ринку зростає пропозиція огірка другого обороту, тоді як попит на продукцію залишається на доволі низькому рівні.

Варто зазначити, що наразі ціна на тепличні огірки в Україні в середньому удвічі вища, ніж на початку вересня минулого року.

При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого цінного зниження в цьому сегменті.

Як повідомлялося, у липні в Україні почали знижуватися ціни на продукти. Найбільше подешевшали яйця та овочі.