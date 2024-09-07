В Україні запустили ринок вибухових речовин для виробників боєприпасів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократію для виробників вибухових речовин та детонаторів, а також пришвидшує виробництво боєприпасів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб збільшити обсяг і пришвидшити виробництво українських боєприпасів, убиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти без дозволів та ліцензій", – наголосив він.

Раніше, щоб почати виробництво вибухових речовин, оформлення документів тривало щонайменше 12-18 місяців. Наприклад, тільки ліцензію на управління відходами можна отримувати пів року, ще три місяці – дозвіл на здійснення операцій з відходами. І таких різних бюрократичних документів до 10.

Постановою уряду пришвидшуємо процес до 1 місяця, наголосив Федоров.

"Раніше такий же шлях відкриття ринку вже пройшли дрони, роботи, РЕБ, боєприпаси. І ми вже бачимо результати на полі бою", – підсумував голова Мінцифри.

Як повідомлялося, минулого року Кабмін спростив імпорт сировини для боєприпасів та бойових частин ударних дронів