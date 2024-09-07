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вибухівка (15) Федоров Михайло (240) Мінцифри (764)

В Україні запустили ринок вибухових речовин для виробників боєприпасів

вибух

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократію для виробників вибухових речовин та детонаторів, а також пришвидшує виробництво боєприпасів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб збільшити обсяг і пришвидшити виробництво українських боєприпасів, убиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти без дозволів та ліцензій", – наголосив він.

Раніше, щоб почати виробництво вибухових речовин, оформлення документів тривало щонайменше 12-18 місяців. Наприклад, тільки ліцензію на управління відходами можна отримувати пів року, ще три місяці – дозвіл на здійснення операцій з відходами. І таких різних бюрократичних документів до 10.

Постановою уряду пришвидшуємо процес до 1 місяця, наголосив Федоров.

"Раніше такий же шлях відкриття ринку вже пройшли дрони, роботи, РЕБ, боєприпаси. І ми вже бачимо результати на полі бою", – підсумував голова Мінцифри.

Як повідомлялося, минулого року Кабмін спростив імпорт сировини для боєприпасів та бойових частин ударних дронів

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Йшов десятий рік війни....
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07.09.2024 15:21
+5
Отето темпи! Не пройшло і три роки! І вони ще ниють що Захід повільно надає нам зброю. А самі виродки ще гірші.
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07.09.2024 16:08
+3
так працює ж офіс простих рішень!
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07.09.2024 17:59
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Йшов десятий рік війни....
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07.09.2024 15:21 Відповісти
Не "стогни"! Вибухові речовини - це тобі не пісок з кар"єру Навіть у млинах, цукрозаводах та хімічних підприємстваї високі вимоги з вибухонебезпеки А тут пряма робота х ВР! Я подиваився-б на тебе - коли-б ти сам з цим стикнувся і тобі було-б потріно приймать рішення!
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09.09.2024 01:41 Відповісти
Отето темпи! Не пройшло і три роки! І вони ще ниють що Захід повільно надає нам зброю. А самі виродки ще гірші.
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07.09.2024 16:08 Відповісти
так працює ж офіс простих рішень!
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07.09.2024 17:59 Відповісти
Комент топ . Підараси редчайшие
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07.09.2024 21:11 Відповісти
це пздц , оформленя док тривало 6-12 міс ... коли люди на фронті і в тилу гинуть кожен день .. вони по року бумажки пишуть .. жирні суки...
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07.09.2024 20:36 Відповісти
Будуть вибухові речовини чи ні- це питання. А от те,що лярди грошей з держбюджету...
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07.09.2024 21:02 Відповісти
Зелені недоумки.
Всі займаються всім. Ну немає вскраїні займатися виробництгв вибухівки, тільки як міністерству програмістів..
А Мінстратєгпром і Укроборонпром у цей час займаються розробкою програм, чи вирощуванням канабісу?
Не до ум ки.
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07.09.2024 21:48 Відповісти
кусок гавна,а не постанова. В ней есть требования и нормы, которые соблюдать надо? Мне питух один сегодня оставил коммент: не можемо підірвати зовні- підірвемо з середини (с) дословно? Годится?
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07.09.2024 22:33 Відповісти
У мене товариш надумав проводити переробку автомобільних шин. Навіть лінію в Італії придбав. За багато років масу погоджень з екологічною службою так і не отримав. І помер бідолага.
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07.09.2024 22:48 Відповісти
За цією люгікою, в Україні геть нічого не має працювати, навіть супермаркети (чи їм дозвіл не потрібен)? Але ж праціює. А Ваш камрад не зміг. То може проблема саме в ньому?
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08.09.2024 10:28 Відповісти
От одразу видно пролєтарія, який в свому житті не створив жодного робочого місця
Ауєнна аргументація в стилі "ну не можуть же вони в самом дєлє..."
Великим торговим сітям приносять пакет документів, перевʼязаних червоною стрічечкою, бо вони годують ту всю узгоджувальну мразоту! А людина мабуть була принципова, і ніяких хабарів не давала. То може проблема в довбаних паразитах від "держави", а не в підприємці?
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08.09.2024 11:34 Відповісти
Отже, виявляється що в Україні цілком можна працювати. Якщо для цього треба давати хабар - то давати й працювати. Ваш знайомий не захотів, не дав, та не працював. Йдеться про національну спеціфіку бізнесу, всталєні торгівельні звичаї та традиції, що складалися сторіччями. А Ви так пишете, що то особисто я винен: змушую брати хабарів.
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08.09.2024 11:43 Відповісти
Гора таки родила мышь ! За 10 лет в войне таки додумались ! Слов и возмущения не хватает .Але , ну шо робить ? Працюемо з тим шо маемо .
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08.09.2024 11:37 Відповісти
А не звиздіти передчасно слабо?
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08.09.2024 16:43 Відповісти
Ось тобі і легальне відмивання вкрадених мільярдів із захмарними цінами.
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08.09.2024 18:22 Відповісти
Соромлюсь запитати... Інструкція на тему "Як зварити гексоген з уротропіну" коли зявиться?
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09.09.2024 09:14 Відповісти

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