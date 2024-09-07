В Україні запустили ринок вибухових речовин для виробників боєприпасів
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократію для виробників вибухових речовин та детонаторів, а також пришвидшує виробництво боєприпасів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Щоб збільшити обсяг і пришвидшити виробництво українських боєприпасів, убиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти без дозволів та ліцензій", – наголосив він.
Раніше, щоб почати виробництво вибухових речовин, оформлення документів тривало щонайменше 12-18 місяців. Наприклад, тільки ліцензію на управління відходами можна отримувати пів року, ще три місяці – дозвіл на здійснення операцій з відходами. І таких різних бюрократичних документів до 10.
Постановою уряду пришвидшуємо процес до 1 місяця, наголосив Федоров.
"Раніше такий же шлях відкриття ринку вже пройшли дрони, роботи, РЕБ, боєприпаси. І ми вже бачимо результати на полі бою", – підсумував голова Мінцифри.
Як повідомлялося, минулого року Кабмін спростив імпорт сировини для боєприпасів та бойових частин ударних дронів
Будь ласка, зачекайте...
Всі займаються всім. Ну немає вскраїні займатися виробництгв вибухівки, тільки як міністерству програмістів..
А Мінстратєгпром і Укроборонпром у цей час займаються розробкою програм, чи вирощуванням канабісу?
Не до ум ки.
Ауєнна аргументація в стилі "ну не можуть же вони в самом дєлє..."
Великим торговим сітям приносять пакет документів, перевʼязаних червоною стрічечкою, бо вони годують ту всю узгоджувальну мразоту! А людина мабуть була принципова, і ніяких хабарів не давала. То може проблема в довбаних паразитах від "держави", а не в підприємці?