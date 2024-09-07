Пентагон назвав штати, які отримали найбільші інвестиції від військової допомоги Україні

Такі американські штати, як Пенсільванія, Арізона і Техас, отримують найбільшу вигоду від фінансування та інвестицій США на озброєння України.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Пентагону, передає Укрінформ.

Зокрема, 6 вересня Пентагон оприлюднив документи щодо розподілу між усіма штатами $41,7 млрд на закупівлю, інвестиції та заміну всіх видів систем для підтримки України.

Згідно з цими даними, найбільше – $2,52 млрд на виробництво зброї та боєприпасів – отримала Пенсильванія, штат, який може вплинути на результати президентських виборів у США.

В Аризоні витрати та інвестиції, пов'язані з Україною, становили $2,02 млрд, а в Техасі – $1,85 млрд.

Адміністрація президента США Джо Байдена наголошувала, що багато зброї, відправленої до України, буде заміщено завдяки новим контрактам на мільярди доларів, укладених з американськими компаніями.

Мільярдні контракти отримали, зокрема, аризонська компанія RTX Raytheon, яка виробляє ракетні системи Patriot, та General Dynamics – виробник артилерійських снарядів, які виготовляються в кількох штатах, включаючи Пенсильванію, Огайо і Техас.

Як повідомлялося, 6 вересня президент США Джо Байден підписав новий пакет допомоги Україні на суму $250 млн.