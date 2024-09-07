Ворог атакував енергетичні об’єкти у чотирьох областях

Минулої доби ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що внаслідок обстрілів у Донецькій та Сумській областях вимикались повітряні лінії.

Крім того, у Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знестурмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах. Живлення відновлено.

Також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

Як повідомлялося, 7 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.