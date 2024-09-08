Банки Молдови остаточно припинили грошові перекази з Росії

Усі банки Молдови, які надавали доступ до російської системи грошових переказів "Золота Корона", єдиного способу переказу грошей між Молдовою і Росією, оголосили про припинення співпраці з ним.

Про це пише BIRN, передає Європейська правда.

Молдовські банки Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank не надали пояснень рішенню припинити співпрацю з "Золотою Короною", яке набуло чинності з п'ятниці, 6 вересня.

Втім, як зазначається, цей крок відбувся після того, як США наклали санкції проти Росії, зокрема "Центру фінансових технологій", який і розробив систему "Золота Корона".

"Ці банки оцінили ризики й вирішили, що настав час діяти саме таким чином, а не під впливом молдовського уряду, який завжди вагався щодо запровадження санкцій проти Росії", – сказав економічний експерт з кишинівського аналітичного центру IDIS Viitorul В'ячеслав Іоніца.

Він застеріг, що це рішення створить великі проблеми для молдован у Росії, які надсилають гроші додому. За його оцінками, близько 70% грошових переказів, відправлених додому з Росії, проходять через банківську систему.

Наприкінці серпня повідомлялося що низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона" внаслідок останніх санкцій США.

За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв'язку із санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.

До того стало відомо, що російський бізнес продовжує відчувати проблеми з отриманням валюти за вивезені з країни товари через посилення американських санкцій та масове блокування плажетів. Так, у липні російські компанії збільшили "іноземні активи" ще на $4,7 млрд, а з початку року – на $44,6 млрд.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.