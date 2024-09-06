Угорщина втратила можливість купувати російську нафту за нижчими від ринкових цінами, – Politico

Запровадження Україною санкцій проти найбільшого російського експортера нафти – компанії "Лукойл" – не вплинуло на стабільність енергоринку Європейського Союзу, натомість Угорщина втратила можливість купувати російську нафту за нижчими від ринкових цінами.

Про це пише Politico, передає Укрінформ.

"Протягом минулих двох років Угорщина користувалася спеціальними винятками ЄС, що давали їй доступ до російської нафти за цінами, набагато нижчими від ринкових. У червні Україна поставила цю оборудку під сумнів, коли заблокувала поставки російського енергетичного гіганта – компанії "Лукойл" – через територію країни до ЄС", – сказано в статті.

Угорщина та Словаччина, які тісно пов’язані із російським нафтовим імпортером, заявили про нестачу енергоресурсів та зажадали втручання ЄС у ситуацію. При цьому, за даними енергетичної дослідницької служби Argus Media, ці країни разом отримали в серпні 720 тис. сирої нафти, у липні – 792 тис. тонн, у червні – 610 тис. тонн.

Водночас, як зазначає видання, жодних ускладнень для енергетичної безпеки ЄС українські санкції проти "Лукойла" не мали, а труднощі Угорщини пов'язані зі зволіканням у диверсифікації джерел поставок нафти.

Як зазначається, хоча операції "Луколйла" були заблоковані, інші російські виробники нафти продовжували транспортувати нафту через територію України.

Крім того, у "Лукойла" залишалася можливість продавати нафту європейським споживачам просто на кордоні з Україною. Хорватія могла надати додаткові маршрути для трубопровідного транспортування російської нафти, але це збільшувало вартість нафти для Угорщини та створювало проблеми для влади країни, яка використовувала російські знижки на нафту для збільшення прибутків та стримування внутрішніх цін на пальне.

Politico зауважує, що російські знижки дозволяли Угорщині мати найнижчі ціни на пальне в той час, як на континенті ціни на енергію різко злетіли.

Угорщина також продавала надлишок нафти на зовнішніх ринках, що було критично важливим у намаганні уряду Віктора Орбана збалансувати бюджет країни.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці серпня стало відомо, що російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну.