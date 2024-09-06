АРМА в перший день аукціону продало 8 годинників Медведчука на майже 3,6 мільйона

Національне агентство з розшуку та управління активами реалізувало через аукціон на "Prozorro.Продажі" 8 із 20 годинників з арештованої колекції підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, всього з виставленних 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників.

"Першим було реалізовано годинник марки Rolex стартова ціна якого становила 416 583 грн. За результатом торгів його було продано за 550 тис. грн", – розповіла Дума.

Найдорожчим лотом із цих 8 годинників став годинник марки Patek Philippe, який було реалізовано за 1 271 503 грн.

Загалом, за результатом торгів було реалізовано:

годинник Patek Philippe – 1 271 503 грн (1 271 503 грн – стартова ціна);

годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко – 485 000 грн (302 629 грн);

годинник Dolce & Gabbana – 233 777 грн (219 136 грн);

годинник "Москва Кремль" ­– 105 678 грн (17 474 грн);

годинник Rolex – 700 001 грн (547 328 грн);

годинник Rolex – 550 000 грн (416 583 грн);

годинник Cartier – 200 001 грн (162 500 грн);

годинник "Держрезерв України" – 41 500 грн (2 597 грн).

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 млн грн, які надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.

Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.