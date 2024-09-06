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Новини
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аукціон (1315) Медведчук (355) продаж (1995) годинник (31)

АРМА в перший день аукціону продало 8 годинників Медведчука на майже 3,6 мільйона

maybach

Національне агентство з розшуку та управління активами реалізувало через аукціон на "Prozorro.Продажі" 8 із 20 годинників з арештованої колекції підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, всього з виставленних 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників.

"Першим було реалізовано годинник марки Rolex стартова ціна якого становила 416 583 грн. За результатом торгів його було продано за 550 тис. грн", – розповіла Дума.

Найдорожчим лотом із цих 8 годинників став годинник марки Patek Philippe, який було реалізовано за 1 271 503 грн.

Загалом, за результатом торгів було реалізовано:

  • годинник Patek Philippe – 1 271 503 грн (1 271 503 грн – стартова ціна);
  • годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко – 485 000 грн (302 629 грн);
  • годинник Dolce & Gabbana – 233 777 грн (219 136 грн);
  • годинник "Москва Кремль" ­– 105 678 грн (17 474 грн);
  • годинник Rolex – 700 001 грн (547 328 грн);
  • годинник Rolex – 550 000 грн (416 583 грн);
  • годинник Cartier – 200 001 грн (162 500 грн);
  • годинник "Держрезерв України" – 41 500 грн (2 597 грн).

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 млн грн, які надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.

Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.

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Топ коментарі
+6
Ви б нерухомість його під реабілітаційні центри для військових віддали...
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06.09.2024 19:40
+6
По своїм розійшлись мабуть.
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06.09.2024 19:41
+2
3,6 млн. у гривнях. Намає і 100 тисяч доларів...
Це при тому, що Татаров із Єрмаком у цей час розтаскують власність ведмедчука майже на мільярд доларів.
А звіт для ілікторату- " он Оксанкину шубу продали, грошей на неторгували..."
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06.09.2024 19:42
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Ви б нерухомість його під реабілітаційні центри для військових віддали...
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06.09.2024 19:40 Відповісти
Цікаво , а хто ж купив найдорожчі ?
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06.09.2024 19:41 Відповісти
Самый "дорогой" за 30 тыс. баксов - для таких часов это не цена - это *****.
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06.09.2024 20:11 Відповісти
По своїм розійшлись мабуть.
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06.09.2024 19:41 Відповісти
Кому із влади потрібен цей мотлох? Це для тебе, свірєпого власника Гольфа 1993 року випуску це цінність. А Єрмак із Татаровим промислові активи ведмедчука ділять, це тобі не ******** цяцьки для лохів
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06.09.2024 19:45 Відповісти
3,6 млн. у гривнях. Намає і 100 тисяч доларів...
Це при тому, що Татаров із Єрмаком у цей час розтаскують власність ведмедчука майже на мільярд доларів.
А звіт для ілікторату- " он Оксанкину шубу продали, грошей на неторгували..."
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06.09.2024 19:42 Відповісти
Дивлюся, найбільше змагались за ,,москва кремль,, Треба придивитись до претендентів та переможця аукціону. Звідки така палка любов.
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06.09.2024 19:42 Відповісти
Купили такі ж самі крадії.
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06.09.2024 19:57 Відповісти
Отриманих грошей вистачить на декілька днів фінансування цієї АРМА. Оце так перемога!
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06.09.2024 20:45 Відповісти
Ну и кто их купил? - Да такие же медведчуки и купили!
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06.09.2024 21:07 Відповісти
Для зацікавлених можу додати, що квартира у 100м гауляйтера Сальдо в Одесі, на Гагарінському плато була влітку продана на аукціоні аж за ...страшно казати 58000$!

Цікаво, хто ж купив? Матуся чи прибиральниця?
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06.09.2024 22:17 Відповісти
А тепер розкажіть нам про укрожидівський моссад. Ото паржьом!
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07.09.2024 00:39 Відповісти

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