Дефіцит запчастин: Ремонт китайських автомобілів у Росії може затягуватися на пів року

Росія зіткнулася з дефіцитом автозапчастин із Китаю, через що ремонт китайських автомобілів у деяких випадках може затягуватися на пів року.

Про це розповів засновник транспортної компанії RusTransChina Александр Стрєльніков, передає The Moscow Times..

"Зі збільшенням продажів китайських автомобілів у Росії спостерігається зростання звернень у сервіси, і багато механіків відзначають, що запчастини для деяких брендів, таких як Changan, BYD і FAW, можна очікувати до пів року", – сказав Стрєльніков.

Особливо довго, за його словами, доводиться чекати на кузовні деталі, що суттєво ускладнює ремонт після ДТП.

Серед інших складнощів при ремонті китайських авто Стрєльніков назвав якість та сумісність запчастин. За його словами, він отримував від автомеханіків скарги, що та сама запчастина може підходити одному автомобілю і не підходити іншому тієї ж моделі. Це пов'язано з відмінностями у виробництві та контролі якості на заводах.

Нерідко механікам доводиться стикатися з відсутністю технічної документації для низки моделей, що також ускладнює процес ремонту, оскільки може вимагати більше часу на діагностику та пошук рішень

Окрім того, російський авторинок зараз заполонила контрафактна продукція.

Раніше російські ЗМІ писали, що ринок автозапчастин у Росії зараз переживає наплив підробленої продукції, що викликає дедалі більше занепокоєння серед автосервісів та автовласників. Так, на підроблені запчастини цього року поскаржилися близько 37% російських автомеханіків, роком раніше цей показник був значно нижчим – близько 25%.

У серпні глава російської корпорації "Ростех" Сергєй Чемезов заявив, що Росія може вжити заходів для захисту власного ринку від зростаючого імпорту автомобілів із Китаю.

Західні автовиробники покинули російський ринок після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином китайські автовиробники зайняли значну частину російського автомобільного ринку.

Раніше повідомлялося, що ціни на китайські автомобілі в Росії у вересні зростуть на 10% через проблеми з переказом коштів у Китай.

Китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%

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