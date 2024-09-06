Байден підписав новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів. Що туди входить?

Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент США Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму $250 млн.

Про це Остін заявив він на пресконференції, що відбулася в п'ятницю на авіабазі "Рамштайн" після закінчення 24 засідання Контактної групи з оборони України, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден щойно авторизував пакет допомоги Україні на суму $250 млн", – повідомив Остін.

У повідомленні Пентагону уточнюється, що це оголошення є 65 траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано з запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

"Цей пакет президентських повноважень зі скорочення (Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $250 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включно з ракетами ППО; боєприпасами для ракетних систем і артилерії; бронетехнікою і протитанковою зброєю", – сказано в повідомленні.

У Пентагоні деталізували, що в пакет входять:

ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони;

ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини з захистом від мін і засідок (MRAP);

боєприпаси та гранати для стрілецької зброї;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підриву;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.

Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.