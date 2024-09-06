7 вересня світло відключати не будуть, – "Укренерго"
Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00", – закликали в компанії.
6 серпня "Укренерго" скасувало відключення світла майже повсій країні до 16:00.
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.
Будь ласка, зачекайте...
Нагадую, це не новопризначений міністр, а той, що в кріслі вже давно --- з квітня 2021.
НТМ: І ніхто його не зняв... Мабуть він з Татаровим чеченців... Або в енергетиці у нас все дуже ОК..