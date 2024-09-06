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електроенергія (4079) Укренерго (1899) відключення світла (559)

7 вересня світло відключати не будуть, – "Укренерго"

світло

Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00", – закликали в компанії.

6 серпня "Укренерго" скасувало відключення світла майже повсій країні до 16:00.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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Топ коментарі
+5
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06.09.2024 18:39
+3
Дякую!! Щиро дякую, ясновельможне панство!
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06.09.2024 18:20
+3
Що трапилося?Невже Галущенко встановив 600 мегават розподільної генерації?
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06.09.2024 18:29
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Дякую!! Щиро дякую, ясновельможне панство!
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06.09.2024 18:20 Відповісти
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06.09.2024 18:27 Відповісти
Що трапилося?Невже Галущенко встановив 600 мегават розподільної генерації?
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06.09.2024 18:29 Відповісти
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06.09.2024 18:39 Відповісти
Хотелось бы уточнить, 7го вообще нигде не будет? или майже нигде?) А то как правило это важный момент, особенно для Киева и области, которые в это "майже" редко попадают))
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06.09.2024 20:40 Відповісти
І знову в акурат під приїзд спецпредставника США з відновлення.. хай частіше приїжджають, хоч і в ОПі поселяться..
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07.09.2024 00:28 Відповісти
Типу у нього інтернету немає і він не знає, що зруйнована вся генерація, крім атомної та "зеленої", і до цього були вимкнення?
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07.09.2024 00:32 Відповісти
Ти залишився останній дятєл, xто не вкурсі що між відключеннями і дефіцітом генерації немає ніякого зв'язку?
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07.09.2024 01:57 Відповісти
Дифіцит генерації сприяє збільшенню виробництва електроенергії. Це геніально
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07.09.2024 04:45 Відповісти
Міністр енергетики Галущенко не зміг назвати скільки саме з обіцяного Зеленським гігавату газової генерації вже встановили, щоб взимку було менше проблем зі струмом.

Нагадую, це не новопризначений міністр, а той, що в кріслі вже давно --- з квітня 2021.

НТМ: І ніхто його не зняв... Мабуть він з Татаровим чеченців... Або в енергетиці у нас все дуже ОК..
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07.09.2024 00:48 Відповісти

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