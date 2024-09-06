Держава цьогоріч витратить 1 мільярд на закупівлю соціальних послуг, – Жолнович

Держава цього року витратить на закупівлю соціальних послуг для громадян близько 1 млрд грн.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю LIGA.net.

"Переважна кількість надавачів цих послуг – це громадські організації, де є фахівці. Раніше вони надавали послуги за гроші. Але в нас пройшли стандартизоване навчання. Їм дали відповідний протокол, по якому вони мають діяти. Вони вже мають досвід і практику. Ми перевірили їхні дипломи і просто закупили цю послугу для людей", – розказала Жолнович.

За її словами, закупівля таких послуг створила новий соціальний бізнес, який допомагає людям бути стабільно працевлаштованими, а громадам – отримати послуги.

"Зараз ми працюємо, щоб таких послуг стало більше. В цьому році ми відкрили 200 "Центрів життєстійкості". Це нова послуга, яку ми сформували під війну. Це державна загальнонаціональна послуга. Вона складається з трьох складових. Це психоемоційне навчання, навчання батьківських компетенцій і допомога інформацією", – повідомила міністерка соцполітики.

Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2024 року із державного бюджету на соціальні виплати було спрямовано та виплачено 221,1 млрд грн.

Соцвиплати в Україні

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.

За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", – пояснювала очільниця Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, впродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні – 41,6 млрд грн.