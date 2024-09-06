БЕБ на Одещині викрило виробництво підробок одягу відомих брендів. Вилучено товар на 20 мільйонів. ФОТО

Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило та припинило підпільне виробництво та продаж одягу під виглядом всесвітньо відомих брендів.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено групу осіб, які налагодили незаконну діяльність цехів, складських приміщень та магазинів. Згадані особи незаконно використовували товарні знаки та фірмове найменування загальновідомих компаній.

Детективи БЕБ провели дев'ять обшуків у Одесі, під час яких виявили два цехи з виробництва одягу, складське приміщення, де зберігалась контрафактна продукція та два магазини з продажу підробки.

Окрім одягу, взуття та аксесуарів також вилучено мобільну й оргтехніку, промислове обладнання, документи.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 20 млн грн.

Наразі призначено проведення низки експертиз.

Наприкінці серпня детективи Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області повідомили про підозру одному з організаторів каналу контрабанди сигарет за кордон у вантажних автомобілях з напівпричепами-автоцистернами.



