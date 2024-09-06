Україна за серпень експортувала товарів на $3,2 мільярда. Чого експортовано найбільше?

За серпень 2024 року Україна експортувала товарів на суму понад $3,16 млрд. Це на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку – на $421,3 млн. За фізичним обсягом – руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 млн тонн.

"Другий місяць поспіль експорт зростає завдяки ранньому старту збору врожаю та поліпшенню морської логістики. У серпні ми збільшили вантажообіг морським транспортом на 224,7 тис. тонн, або на 3,6%, в порівнянні з липнем", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в серпні Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 млн тонн пшениці на $420,4 млн.

"Після рекордних показників лютого 2024 року, це другий рекордний показник і за обсягом, і за вартістю з початку повномасштабного вторгнення", – акцентувала Свириденко.

В аграрному секторі Україна експортувала в серпні:

ріпаку – 878,9 тис. тонн на $421,3 млн;

пшениці – 2,24 млн тонн на $420,4 млн;

олії соняшникової – 226,9 тис. тонн на $203,1 млн;

кукурудзи – 774,5 тис. тонн на $137,4 млн;

ячменю – 524,8 тис. тонн на $89,7 млн;

м'яса птиці – 39,9 тис. тонн на $89,5 млн.

Серед промислової продукції в структурі українського експорту переважали:

руди та концентрати залізні – 2,51 млн тонн на $201,4 млн;

напівфабрикати із заліза – 198,5 тис. тонн на $99,9 млн;

прокат плоский – 139,7 тис. тонн на $82,4 млн;

труби з чорних металів – 38 тис. тонн на $54,6 млн.

Раніше повідомлялося, що, згідно з даними Мінекономіки, у липні ВВП України зріс на 2,7%. Цьому сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.