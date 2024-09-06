Пов’язаний із Микитасем "Укрбуд" передали на приватизацію

Кабінет Міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, передає ЕП.

Вартість активів "Будівельної компанії "Укрбуд" на кінець 2023 року становила 266,6 млн грн.

Як повідомляється, після затвердження урядом стартової ціни та умов продажу державного пакету акцій розміром 100% Фонд державного майна оголосить електронний аукціон з продажу.

Орієнтовний термін проведення аукціону – грудень 2024 року.

"Будівельна компанія "Укрбуд" є однією з компаній, пов'язаних із іншою юридичною особою – "Українською державною будівельною корпорацією "Укрбуд". Президентом держкорпорації "Укрбуд" протягом 2010-2016 років був Максим Микитась. Він побудував власний приватний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії.

ТОВ "Укрбуд девелопмент" Микитася була одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла Києва, використовуючи "парасольку" державного підприємства.

Сама ж "Будівельна компанія "Укрбуд", передана на приватизацію, займалася переважно промисловим будівництвом.

У січні 2023 року Фонд держмайна України отримав в управління "Укрбуд" як актив, що не підлягає приватизації.

У жовтні того ж року голова наглядової ради Віктор Лещинський заявляв, що "Будівельна компанія "Укрбуд" планує затвердити стратегію розвитку на п'ять років і змінити назву.

Голова правління компанії Андрій Ільїн повідомляв, що "компанія активна, має в портфелі шість виграних тендерів – об'єкти соціальної та інженерної інфраструктури".

Про Микитася

У квітні цього року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній із домашнього арешту на заставу у розмірі 908,4 тис. грн.

Раніше суд відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт, але максимальний строк дії такого запобіжного заходу в шість місяців сплив і прокурор САП просим змінити запобіжний захід на заставу з обов'язками.

Нагадаємо, екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.