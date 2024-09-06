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фінансування (1952) енергетика (360) електроенергія (4079) Галущенко (194)

На сьогодні профінансовано встановлення розподіленої генерації на 600 МВт, – Галущенко

Галущенко Герман

Станом на початок вересня профінансовано встановлення розподіленої генерації загальною потужністю 600 МВт.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"На сьогодні вже встановлені (електростанції, – ред.) у сотнях мегаватт, профінансовано обладнання на близько 600 МВт, яке вже є частково в Україні", – повідомив Галущенко.

Також, за його словами, частина обладнання прямує до України.

Наприкінці серпня Галущенко заявляв, що за умови наявності необхідного фінансування та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця року можливо додати в енергетичну систему ще близько 3 ГВт потужності.

На початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

Також стало відомо, що українські банки від початку червня отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн. Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн.

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Тобто, бабло вже списано...

А от буде чи не буде щось встановлено - велике питання.

А де поділися генератори, що третій рік поставляє Захід, Японія, Південна Корея?
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06.09.2024 17:03 Відповісти
Так а скільки міні-ТЕС, що були передані Україні майже рік тому, вже встановлені, під'єднані до мережі і працюють? Чув лише про одну таку з 59шт.

Брешуть і крадуть, крадуть і брешуть! (с)
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06.09.2024 17:14 Відповісти
Даже страшно представить сколько они спиз..ли.
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06.09.2024 17:16 Відповісти
Не варто вірити жодному слову цієї брехливої істоти.
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06.09.2024 17:24 Відповісти
Лохи схавають!
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06.09.2024 17:28 Відповісти
Галушка, ви з столичним регіоном щось робити взагалі плануєте? Самий дотаційний по е/регіон з найбільшими відключеннями - і це столиця та область. За три роки війни вже можна було генерації додаткової набудували, щоб Київщина менше висіла на шиї загальної енергосистеми і не страждала тижнями через перебитий кацапами високовольтний дріт.
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06.09.2024 19:37 Відповісти
Нажаль ні, для Києва потрібна велика електростанція, яку за 3 роки не збудуєш, тим більше під ракетними обстрілами. А дотаційний цей столичний регіон ще з радянських часів. Бо для живлення Київа і області була побудована Чорнобильска АЕС спеціально. Але після відомої трагедії, ЧАЕС закрили, так і тянеться з тих пір...Чому за 30 рокі нічого не було зроблено, це окреме питання...
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06.09.2024 21:33 Відповісти
А що зроблено за оті гроші? Де оті ''мегавати'', в офшори перевели???
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06.09.2024 21:22 Відповісти
Пішов в сраку мародер, разом зі своїми ворами замами. Виблюдок.
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06.09.2024 21:36 Відповісти

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