Мінімальну зарплату як розрахунок для визначення виплат перевірять на конституційність, – КС

Конституційний Суд України перевірить на конституційність законодавчий припис щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат.

Про це йдеться в повідомленні Суду.

Як повідомляється, Конституційний Суд 6 вересня 2024 року отримав конституційне подання від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про визнання таким, що не відповідає Конституції України положення частини другої статті 8 закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 9 листопада 2023 року №3460-ІХ.

Зокрема, частина друга статті 8 закону передбачає: "Визначити розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду, на рівні 1600 гривень".

Вказане положення, на переконання суб'єкта права на конституційне подання, не відповідає частині першій статті 8, статті 16, частині третій статті 22, частині четвертій статті 41, частині першій статті 50, статті 56, частині четвертій статті 62, частині другій статті 95 Конституції України.

"У конституційному поданні зокрема зазначається, що впровадження положення частини другої статті 8 закону призвело до зменшення розміру доплати до пенсії, на яку громадяни легітимно очікували", – пояснили в КС.

Наразі зазначене конституційне подання розподілено судді-доповідачу.

На початку липня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

"Найбільше зауваження стосується заморожування мінімальних соціальних стандартів на 2025-2027 роки (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) на рівні 2024 року (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн, прожитковий мінімум – 2920 грн)", – сказав Гетманцев.

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення із-за кордону мігрантів", – додав він.

Пізніше в Національному банку України спрогнозували, що реальні зарплати українців перевищать довоєнний рівень у 2025 році.