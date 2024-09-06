Україна домовляється з Європою про збільшення імпорту електроенергії до 2 ГВт, – Шмигаль

Україна веде переговори х європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Ведемо з партнерами діалог про розширення можливостей імпорту електроенергії від 1,7 ГВт до 2,2 ГВт встановленої потужності через наші інтерконектори з Європою", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в питанні енергетики уряд прагне компенсувати втрати, яких завдала Росія. Зокрема, відновлює об'єкти, які підлягають відбудові. Також триває розбудова децентралізованої генерації.

Шмигаль нагадав, що для цього Кабмін запустив три типи програм.

"Для громадян – це кредити на встановлення сонячних та вітрових установок. Кожне домогосподарство може стати енергоефективним. Також є можливість отримати кредити і гранти для ОСББ. Багатоквартирні будинки мусять бути енергетично стійкими", – сказав він.

За його словами, для малого і середнього бізнесу доступні позики за програмою "5-7-9%". Водночас великий бізнес може скористатися кредитами під 14-16% річних під заставу придбаного енергетичного обладнання.

Шмигаль додав, що Україна акумулює міжнародну допомогу, зокрема, обладнання, генератори, когенераційні установки. Також, за його словами, йдеться про кошти Фонду підтримки енергетики України.

Наприкінці липня повідомлялося, що мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом НЕК "Укренерго" опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.

У серпні Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год.

У порівнянні з серпнем 2023 року імпорт електроенергії цьогоріч зріс у чотири рази. Загалом за червень-серпень 2024 року було імпортовано понад 2,1 млн МВт-год електроенергії, що майже втричі більше ніж загальний обсяг імпорту за весь минулий рік.