Столтенберг підтвердив плани НАТО надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів євро наступного року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу в 40 млрд євро на наступний рік.

Про це Столтенберг заявив в Осло під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, передає Укрінформ.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період. Союзники по НАТО ухвалили мінімальний базовий показник у 40 млрд євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", – сказав Столтенбенг.

Він нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року Альянс узяв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України.

Із цією метою в німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Столтенберг зауважив, що такі зусилля мають на меті надалі посилювати спроможності України в самообороні проти російської агресії.

План Столтенберга для України

Раніше повідомлялося, що Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні на загальну суму 100 млрд євро після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

Союзники поставили під сумнів життєздатність цієї ідеї через небажання виділяти нові кошти та побоювання щодо введення України в оману.

Нова пропозиція генсека НАТО передбачає, що союзники візьмуть зобов’язання витрачати щонайменше 40 млрд євро ($43 млрд) на рік як на летальну, так і на нелетальну допомогу Україні. Це означало б, що країни НАТО погодяться зберегти допомогу на тому рівні, на якому вона перебуває з моменту вторгнення Росії в 2022 році.