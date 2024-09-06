Генсек НАТО: Україна у 2025 році отримає військову допомогу на 40 мільярдів євро

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив плани союзників по Альянсу надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.

Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, передає Укрінформу.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період...Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 млрд євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що під час саміту НАТО у липні цього року Альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України. Для цього німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Генеральний секретар зауважив, що такі зусилля мають на меті надалі посилювати спроможності України в самообороні проти російської агресії.

Як повідомлялося, США анонсували новий пакет безпекової допомоги Україні на $250 мільйонів.