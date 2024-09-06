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Генсек НАТО: Україна у 2025 році отримає військову допомогу на 40 мільярдів євро

Єнс Столтенберг про саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив плани союзників по Альянсу надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.

Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, передає Укрінформу.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період...Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 млрд євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що під час саміту НАТО у липні цього року Альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України. Для цього німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Генеральний секретар зауважив, що такі зусилля мають на меті надалі посилювати спроможності України в самообороні проти російської агресії.

Як повідомлялося, США анонсували новий пакет безпекової допомоги Україні на $250 мільйонів.

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