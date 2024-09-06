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Збільшення розміру держдопомоги переселенцям на 2025 рік не планується, – Шмигаль

денис,шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на 2025 рік не планується збільшувати розміри державної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це голова уряду повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"На 2025 рік поки що Мінфін не запланував збільшення розмірів державної підтримки ВПО, але обсяги цього року є достатніми", – зазначив він.

За словами прем’єра, станом на 1 вересня одержувачами державної допомоги є 1,2 млн внутрішніх переселенців.

Також Шмигаль зазначив, що триває підготовка пілотного проєкту з надання внутрішньо переміщеним особам у дев'яти прифронтових областях субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.

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Ніхто й не сумнівався, скільки там тих переселенців, та й для чого їм гроші...
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06.09.2024 15:13 Відповісти
А збільшення суми окладів і премій, для депутатів, суддів, чиновників та їз помічників, буде за графіком, 2 раза на рік? 🤬
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06.09.2024 16:28 Відповісти
Головне щоб було що красти, 600 лямів самі себе в машину не покладуть.
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06.09.2024 17:14 Відповісти

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