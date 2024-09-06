Як отримати допомогу для купівлі дров та вугілля. Інструкція від уряду. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів нещодавно ухвалив постанову "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали інструкцію, як отримати таку допомогу.

Зазначається, що відповідно до Порядку, кошти на опалення насамперед можуть отримати мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з РФ або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Розмір виплати допомоги становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024-2025 року.

Алгоритм отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива представлений в інфографіках:

Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Загалом на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше в межах підготовки прифронтових територій до опалювального сезону Кабмін дозволив мешканцям прифронтових громад безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фактично ухвалене урядом рішення дозволяє мешканцям територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, безоплатно збирати розкидані дрова у лісі, але рубати дерева або використовувати бензопили заборонено.