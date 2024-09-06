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Як отримати допомогу для купівлі дров та вугілля. Інструкція від уряду. ІНФОГРАФІКА

дрова

Кабінет Міністрів нещодавно ухвалив постанову "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали інструкцію, як отримати таку допомогу.

Зазначається, що відповідно до Порядку, кошти на опалення насамперед можуть отримати мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з РФ або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Розмір виплати допомоги становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024-2025 року.

Алгоритм отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива представлений в інфографіках:

Як отримати допомогу для купівлі твердого палива

Як отримати допомогу для купівлі твердого палива

Як отримати допомогу для купівлі твердого палива

Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Загалом на цей гуманітарний проєкт передбачено 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше в межах підготовки прифронтових територій до опалювального сезону Кабмін дозволив мешканцям прифронтових громад безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фактично ухвалене урядом рішення дозволяє мешканцям територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, безоплатно збирати розкидані дрова у лісі, але рубати дерева або використовувати бензопили заборонено.

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А хто проживає у 12 чи 20 км від кордону? Хай мерзнуть......
Дегенерати у владі - горе для людей.
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06.09.2024 13:18 Відповісти
А оце, вони ще з мокшандії скалькували..бо там - того газу немає, одні груби, пічки стоять по областях. То вони купують дрова машинами, а самим по лісах навіть неможна віток нарізати, чи хворосту принести..
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06.09.2024 13:25 Відповісти
Так нібито дозволили самим (хто в змозі) дрова по лісах збирати.
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06.09.2024 13:29 Відповісти
Ви здивуєтесь, але збирати падалішні сухі дерева по лісах можна всим, хто хоть трохи знає законодавство. Ст. 7, ст. 66 Лісового Кодексу. Ст. 13 Конституції ст.64 КУпАП
https://www.youtube.com/watch?v=pbAMlhSeWA0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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06.09.2024 13:45 Відповісти
Чудово! У столиці України є багато поктинутих на призволяще 29 поверхових недобудов, в яких, за відсутністю іншого житла, проживають люди, які з "легкої руки" Кличка КМДА, Шуляк, опалюються дровами, будемо збирати!
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06.09.2024 14:59 Відповісти
Для кого ця профанація зелених шмарклів?
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06.09.2024 14:57 Відповісти
Надра мають належати народові, тим паче коли влада не може нічого гарантувати.
Відзвітуйте за попередні квоти?! Бо щось мені підказує, як з "є оселею" 10% -від поданих.
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06.09.2024 21:55 Відповісти

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