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США анонсували новий пакет безпекової допомоги Україні на $250 мільйонів

ЛЛойд Остін

Президент США Джозеф Байден оголосить 6 вересня про новий пакет допомоги Україні.

Про це повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін, передає Інтерфакс-Україна.

"Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги для України на суму $250 млн. Це збільшить можливості задовольняти мінливі потреби України", – зазначив він на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбувається на авіабазі Рамштайн у Німеччині за участю президента України Володимира Зеленського.

Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.

Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.

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