БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
872 відвідувача онлайн
Новини
409 0
житло (529) компенсації (307) Мінфін (2872)

Україна отримала 70 мільйонів євро від БРРЄ на компенсації за знищене житло

руйнування

Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи в межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".

Як повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, залучені кошти є першим траншем із передбачених до кінця поточного року.

Згідно із проєктом, кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів, завдяки чому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло.

Основними кінцевими бенефіціарами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

Читайте також: "єВідновлення": Мешканцям прифронтових територій дозволили отримувати компенсації за знищене житло

У межіх спільного із БРРЄ проєкту планується профінансувати понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Проєкт впроваджується у межах послуги "єВідновлення" по всій території України.

Україна є членом Банку Розвитку Ради Європи вже понад рік – від червня 2023 року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 