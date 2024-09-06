БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
872 відвідувача онлайн
Новини
2 588 8
електроенергія (4079) Укренерго (1899) відключення світла (559)

"Укренерго" до 16:00 скасувало відключення світла майже по всій країні

енергетика,світло

НЕК "Укренерго" змінило обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів. Зокрема, до середини дня відключення не прогнозуються майже по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 10:00 до 16:00 відключенння не будуть застосовуватись – у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.

Водночас з 11:00 до 16:00 не прогнозується застосування заходів обмеження – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

В "Укренерго" додали, що станом на 9:30, рівень споживання був на 4,8% меншим, ніж 5 вересня у цей же час. Це пояснюється спаданням спеки у більшості регіонів.

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 14 028 МВт-год.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
брехня
показати весь коментар
06.09.2024 13:05 Відповісти
зелені 3.14здуни
показати весь коментар
06.09.2024 13:53 Відповісти
Окрім Києва
показати весь коментар
06.09.2024 14:13 Відповісти
В Києві вимикнули в 13.15. А коли буде-- не відомо.
показати весь коментар
06.09.2024 14:32 Відповісти
А де знаходиться ваш Київ ? У нашому Києві світло всю ніч і день не пропадало.
показати весь коментар
06.09.2024 15:53 Відповісти
В Киве и области по расписанию отключали. Повезло другим областям))
показати весь коментар
06.09.2024 19:44 Відповісти
и следующая новость "Шмыгаль: рф готовит удары по энергетике" (с)
показати весь коментар
07.09.2024 15:03 Відповісти
А число можете показать чи так краще брехать
показати весь коментар
08.09.2024 08:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 