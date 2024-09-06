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допомога (1446) США (4626)

Адміністрація Байдена шукає способи використати мільярди доларів для України, які можуть "згоріти" 30 вересня, – ЗМІ

Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад $6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня.

Про це пише Reuters із посиланням на кілька обізнаних джерел, передає "Європейська правда".

Зазначається, що президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA), ключовий компонент пакету допомоги Україні на суму $61 млрд, ухвалений у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні товари та послуги з американських запасів у відповідь на надзвичайні ситуації.

PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для постачання зброї в Україну. Нещодавно, 23 серпня, адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги на суму $125 млн, що включає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту $6 млрд, оскільки наближається крайній термін для їх використання – 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року.

Співрозмовники агентства зазначають, що Держдепартамент сподівається включити продовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шатдауну 30 вересня.

Помічники конгресменів, які побажали залишитися анонімними, наполягають на тому, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

Читайте також: Можливість перемоги Гарріс на виборах у США гальмує кредит для України на $50 мільярдів, – ЗМІ

Джерела в Конгресі заявили, що не до кінця зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але сказали, що це частково пов'язано зі стурбованістю Пентагону тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку поставок.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає запасний план, за яким Держдепартамент зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту $6 млрд до завершення терміну дії програми.

За словами джерел, згідно з цим резервним планом, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.

Помічники конгресменів і представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону. Водночас термін дії цих повноважень не закінчується.

Як повідомлялося, декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні. 

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Топ коментарі
+16
Довбані ліваки на чолі з старим брехуном
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06.09.2024 10:39
+11
Все роблять для того, щоби нічого не робити.
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06.09.2024 10:25
+10
Опоненти Байдена кажуть, що для використання цих коштів Байдену достатньо звернутись до Конгресу і заявити, що ці кошти йому потрібні. І далі їх можна використовувати і до 30 вересня, і після 30 вересня. А старий затіяв черговий шантаж республіканців.
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06.09.2024 10:15
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То використати, чи не використати?...спосіб...шукає...адміністрація.
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06.09.2024 10:05 Відповісти
Опоненти Байдена кажуть, що для використання цих коштів Байдену достатньо звернутись до Конгресу і заявити, що ці кошти йому потрібні. І далі їх можна використовувати і до 30 вересня, і після 30 вересня. А старий затіяв черговий шантаж республіканців.
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06.09.2024 10:15 Відповісти
Все роблять для того, щоби нічого не робити.
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06.09.2024 10:25 Відповісти
Довбані ліваки на чолі з старим брехуном
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06.09.2024 10:39 Відповісти
Как хорошо будет Украине при "праваке" Трампе. Правда? Но это не точно.
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06.09.2024 14:16 Відповісти
Вже якось навіть аж байдуже . Бо судячи з нинішніх темпів надходження допомоги , зброя виділена на ці кошти надійде вже колись - після війни .
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06.09.2024 10:40 Відповісти
Ну про байдуже - це вже занадто. Дуже не байдуже якщо ти на фронті або на прифронтових територіях !
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06.09.2024 11:02 Відповісти
Не байдуже якщо ту зброю , ті хто на фронті отримають - ну хоча б через місяць .
А якщо вона надходитиме так як зараз , то мабуть - війна швидше закінчиться . Я маю на увазі саме це .
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06.09.2024 11:18 Відповісти
ПДА . Невже не можна було запланувати та відновлювати тіж Бредлі ?

Прокинулися.
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06.09.2024 10:48 Відповісти
Я дивуюсь, чому на ці мільярди не передати 3-4 системи Петріот вже зараз????

Таке враження, що до американців несподівано прийшла осінь 2024 року, якої вони ще у серпні 2024 р. не очікували!

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06.09.2024 10:58 Відповісти
Ну, на ці гроші може вийти одна-дві, максимум три системи Петріот, в залежності від комплектації і амортизації (зношенності). Але вільних таких на складах Пентагону нема, потрібно дочекатись, коли поступлять нові від виробника - тільки тоді розпочнуть підготовку по їх заміні та відправку Україні...
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06.09.2024 12:36 Відповісти
Вільних нема?
А це я забув, це ж США кожний день балістикою та крилатими ракетами кошмарять..
Вибач! Переплутав з Україною!
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06.09.2024 12:52 Відповісти
Так, в США і своїх клоунів вистачає, будь-якому дебілу можна і переплутати.
Але США вже двісті років вкладаються у власну безпеку; і навіть ті клоуни нині закликають взагалі не давати військової допомоги Україні - мотивуючи це тим, що в них по-сусідсву знаходяться потенційні агресори - касапи і китайози, мовляв, самим треба перестрахуватись... А в Україні дебіли обрали собі найвеличнішого лідора, який захотів миру шляхом заглядування в очко *****, і на два роки похерив власний ДОЗ, і так мізерний по міркам США.
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06.09.2024 13:05 Відповісти
А, це ти про це, що коли у сусіда хата горить, краще не давати з своєї криниці води, бо вода і собі може пригодиться? І Борщ приготувати і корову напоїти і може колись пожежа станеться...
Це ти про таку логіку кажеш?
Це вже лідерство?
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06.09.2024 13:17 Відповісти
*****, як вас в 2019-му попереджали, щоб не обирали собі (і нам) клоунів-******** - то тепер ви коли побачили пожежу, і як всім припікає - згадали про сусідів?
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06.09.2024 13:24 Відповісти
Так, все зрозуміло:
клоуни заважають ввести санкції щоб РФ перестала виготовляти Іскандери з мікросхем США?
клоуни заважають накласти санкції щоб рф перестало бути другим у світі постачальником газу у ЕС... ?
клоуни заважають надати більше HIMARS, яких у США як у дурного фантиків... ?

Це вже підтримка демократії і виконання Будапештського меморандуму? Чи ще ні?

А може просто США хочуть вирішувати свою задачу, за рахунок того що українці кожний день вмирають?
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06.09.2024 13:33 Відповісти
Вы пишите бред сивой кобылы. У вас каша в голове. Я забыл на каких выборах мы в Украине голосовали и выбирали Байдена или Трампа. Не подскажите?
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06.09.2024 14:19 Відповісти
Ти не зрозумів,
Анмур пише, що клоуни, яких ми вибрали , не дають можливість США ввести жорсткі санкції на американські мікросхеми. Тому у Іскандерах мікросхеми з США, а винуваті в цьому клоуни.
100% погоджуюсь.
У цьому вина клоунів, що ми вибрали
От, якщо б вибрали іншого, то санкції США буди б тотальні.
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06.09.2024 14:27 Відповісти
Клоуны, которых вы выбрали, угробили нашу собственную ракетную программу. РК-10, СД-300, Коралл, Нептун, Тайфун, Сапсан, Буревий, Вильха М\М1\М2... Вот неполный перечень того, что было бы у нас у армии. И перед тем, как писать здесь тупой бред про Будапештский меморандум, не мешало бы его прочитать для начала.
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06.09.2024 17:31 Відповісти
Це як у анекдоті "Я страшна людина, бо знаю багато страшних слів - дзюдо, кэндо, карате и айкидо" )))

Таке враження, що ти понаписував купу страшних слів і не розумієш, щоб вони перетворилися на реальну зброю, треба мільярди доларів та багато років. А у України ні того, ні того немає
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06.09.2024 18:14 Відповісти
На асфальт гроші були, на аеропорти були, на стадіони були - і саме мільярди доларів та багато років, а на реальну зброю чомусь не було? У нас на 2022 рік на інфраструктуру закладалося 140 млрд гривень по тому курсу - і це після попередження про невідворотню війну. Скільки це в ракетах?
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06.09.2024 20:55 Відповісти
Вы и есть ходячий анекдот с кашей в голове "Дурний бо бідний чи бідний бо дурний". И проблема Украины как раз в вас. Так доходчиво или еще раз повторить чтобы дошло наконец?
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07.09.2024 00:15 Відповісти
Ти сам м з цим твердженням згоден?
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06.09.2024 14:30 Відповісти
він навмисне сере цією маячнею, хіба не бачиш? Це ж бот подляка!
Пошли його так само ***** - нічого більш кориснішого ти тут не зробиш.
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06.09.2024 17:15 Відповісти
А коли ми стали сусідом США?
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06.09.2024 20:47 Відповісти
Якщо чесно - то вже підзадовбали - погано американці справляються з цією частиною своєї роботи. Чому по 125 млн передають замість по 800 млн передавати ?
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06.09.2024 11:01 Відповісти
Там не гірше наших пиляють ті гроші 💰 ви гадаєте в штатах переживають так за Україну?
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06.09.2024 11:26 Відповісти
Не американцы, а Администрация Байдена, а почему - потому что Украина ещё при Порохе начала расследование по Буризме, где сын Байдена, Хантер, числился в руководстве.
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06.09.2024 11:35 Відповісти
То шо? - допомога згорить?
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06.09.2024 11:06 Відповісти
клоуни...
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06.09.2024 11:15 Відповісти
Лідори...
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06.09.2024 12:11 Відповісти
"більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана "
"Помічники конгресменів і представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону."

А винен Трамп, не переплутайте!

Якщо й надалі при владі залишаться "демократи", то й надалі допомогу свідомо гальмуватимуть під ідіотськими причинами.

Уже минуло 5 місяців як конгрес виділив Україні 61 млрд - і що з них отримано? *******!
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06.09.2024 11:16 Відповісти
Деми хоч і гальмують добряче , але ж хоч виділяють . А іржаве ***** взагалі її скасує . І тут не треба ходити до ворожки , достатньо послухати що воно меле . Воно і його жополизи , різні Гріни , Маски та інша наволоч , яку трампон планує призначити на посади в своїй адміністрації .
Тому не тужся тут , агітуючи українців за трампа . По перше ми однаково не вплинемо на американські вибори - аж ніяк , а по друге тут всі пам'ятають його слова про Крим і хорошого хлопця - ***** , як він його називав . Саме цим іржавий смачно плюнув українцям в обличчя . А таке не забувається .
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06.09.2024 11:35 Відповісти
Не забуваються не якісь слова, а справи. 4 місяці під час наступу на Донбасі Байден не присилав зброю, хоч грошей було достатньо. І не розписуйся за усіх українців.
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06.09.2024 12:10 Відповісти
та не бреши! Грощі в держбюджеті США, звісно, були - але не було закону (бо його прийняття блокував Трамп через більшість в Палаті), по якому можна було надіслати Україні допомогу зброєю. А що було - лише по іншому закону можливість Президенту США допомогти макисимум на $300лмн за фін.рік, що і було надіслано Україні в березні.
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06.09.2024 12:18 Відповісти
Завдяки твому лідору загинули тис. українців. Воно тут ще про брехню щось варнякає
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06.09.2024 12:28 Відповісти
лідор ЕрЗе - це в тебе, касянов, за якого ти тут ще в 2019-му дер жопу пердьожом
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06.09.2024 12:57 Відповісти
Ти що, знову з дупи вилізло, лайно псяче?
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06.09.2024 15:24 Відповісти
Ти ж взагалі дупля не відбиваєш як все в США влаштовано? Блокували поставки трампівські рєспи в Конгресі, а не присилав Байден? Дай вгадаю - ти за зєльоне чмо голосував, який кацапів в країну запустив?
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06.09.2024 12:25 Відповісти
На рахунках Петаглну залишилось 8 млрд з 2023 року. Ти зовсім тупе?
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06.09.2024 12:30 Відповісти
він так і не признаєтся, за кого топив в 2019-му
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06.09.2024 12:59 Відповісти
.. Я в шоці .! То тебе слова іржавого -про Крим , не зачепили ? То може ти й не українець взагалі ?? Тільки прикидаєшся .
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06.09.2024 12:29 Відповісти
Для особливих - судять по справах, а не по словах.
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06.09.2024 12:34 Відповісти
І по яких справах ти судиш того ідіота . ? По тих яких не було і нема ?
Ах так , я забув ,, іржавий же ж - дав Україні три джавеліна , з умовою тримати їх на складі і не використовувати проти русні . . Потужна допомога ..
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06.09.2024 12:39 Відповісти
А що при Трампі повномасштабна аійна була? А твій лідор під час наступу кацапів 4 місяці не давав зброю. Різн ицю відчуваєш?
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06.09.2024 12:45 Відповісти
Мій лідор - це хто ? Байден чи що ? Звідки ти це взяв ?
Та мені глибоко байдуже хто в США президент . Єдине що мене турбує це його відношення до війни в Україні .
Якщо якесь заокеанське мурло , немає різниці від якої партії , буде п.здіти про те що Україні слід віддати свої території кацапам , то в мене до нього буде й відповідне відношення . Все просто .
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06.09.2024 13:31 Відповісти
Ну тобі звичайно ж подобаються лідори, які про непохитну підтримку теревенять, а самі грають на руку пуйлу.
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06.09.2024 15:16 Відповісти
Не можна плутати передвиборчу балаканину з реальними речами. Велика частина американців стурбована збереженням їхніх грошей усередині Америки - допомога Україні їм фіолетова. Без цієї частини американців Трамп не виграє вибори. Звідси і його балачки про припинення війни за один день. Це просто передвиборча брехня. Насправді, отримавши владу, він дотримуватиметься принципу "зробимо Америку знову великою".
Здача України хуьлу в цей принцип не вписується.
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06.09.2024 12:44 Відповісти
А ще більша частина американців , згідно опитувань - за продовження допомоги Україні . То чому іржавий ігнорує їхні бажання . ?
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06.09.2024 13:36 Відповісти
А коли Тамп сказав, що за припинення допомоги?
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06.09.2024 13:48 Відповісти
Він не говорить прямо , але постійно натякає . Він і його оточення .
Він тиснув на своїх партійців в Конгресі , щоб не голосували допомогу Україні . А хіба ні ? Ну це ж відомо всім . Ми все те що відбувалося в Конгресі взимку - бачили і чули .
І це обійшлося нам дуже дорого . До цих пір вилазить боком .
Ну ладно , нехай я дурний , але ж більшість західних політиків схожої думки ,, що трапм мовляв - припинить допомагати Україні і спробує їй викрутити руки , з метою поступок ***** . !!
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06.09.2024 13:59 Відповісти
Навіщо брехню знову тут писати? 4 місяца саме Байден блокував допомогу.
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06.09.2024 15:20 Відповісти
. Ну звісно . А іржавий горло порвав , півроку волаючи до Конгресу - проголосуйте допомогу Україні . пц
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06.09.2024 17:16 Відповісти
Гуляй лісом, заклинені мені не цікаві.
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06.09.2024 17:19 Відповісти
То нах ти мені пишеш свою маячню ?
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06.09.2024 17:30 Відповісти
натякає?
Це байден заблокував Ленд Ліз.
Це байден дав за все літо мізерну допомогу і продовжує зв'язувати Україні руки, забороняючи бити по аеродромах.
У Німеччині про нього і Шольца кажуть: "дають рівно стільки, щоб одразу не померти і ніколи не перемогти."
Трамп тиснув на своїх партійців в Конгресі , щоб голосували допомогу Україні. Без нього і Джонсона допомоги на 61 мільярд не було б. То байден ці гроші не дає!
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09.09.2024 11:40 Відповісти
А хто по Криму дав пораду "не стріляйте"?
Чи повернув він Крим ставши президентом?
Чому запропонував керівництву тікати?
Знаючи "про напад", чому за 2021 рік надано менше зброї, ніж за Трампа в останній 2020 рік?
Чому не прийняли лендліз та санкції в січні 2022 - закон був в Сенаті?
Чому більше місяця не підписувався закон про лендліз?
Чи з 24 лютого по 9 травня - не потрібна була зброя по лендлізу?

Чому в 2022, згоріло 1.6 PDA?
Що зараз заважає надати 6.1млрд PDA?
Навіщо було просити та звинувачувати Конгрес, щоб використати тільки 1.7млрд з 7.8?

Чому навіть після попередження аудиту, як рахувати зброю - все рівно продовжували рахувати не по залишковій вартості - що призвело до додаткової непоставки на 1.9млрд, на додачу до 6.2млрд раніше.

Загальна помилка 8.1млрд, на сумі 25.5млрд - тобто по факту поставлено зброї на 30% менше в грошовому вимірі, ніж дозволив Конгрес

Коли віддадуть цей залишок, котрий зараз складає 5.1млрд?
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07.09.2024 00:26 Відповісти
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах у листопаді він обмежить санкції проти інших країн, зокрема й Росії.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pYdn2O127us сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.

Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.

"Втратити долар як світову валюту - це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", - наголосив Трамп.

За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.

"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", - заявив Трамп.

Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.
https://tsn.ua/svit/tramp-hoche-skasuvati-sankciyi-proti-rf-yak-vin-poyasnyuye-svoyi-plani-2654964.html

щоб він сдох
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07.09.2024 01:37 Відповісти
Це передвиборча балаканина, цінність якої рновно нуль
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09.09.2024 11:32 Відповісти
можете дати гарантії?
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10.09.2024 00:39 Відповісти
100 відсотків
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10.09.2024 00:58 Відповісти
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10.09.2024 01:07 Відповісти
якщо почитати звіт з розслідування, який лежить на сайті конгресу про те, що родина байденів десятки років брала кошти від рф та кпк, то поведінка адміністрації сплячого джо робиться зрозумілою -їм дуже хочеться знову смоктати солодку москальську піську....
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06.09.2024 11:40 Відповісти
в Україні також достатньо подібних політично-замовних "розслідувань", які залишаються звинуваченнями лише в ЗМІ - і невже подібні не навчили ставитись до таких з підозрою? До речі, а що там Порох новенького вкрав
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06.09.2024 11:59 Відповісти
а лінк чого не прислав, мочалкін?
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06.09.2024 12:26 Відповісти
ображати людей в мережі ознака низьких моральних підвалин. для того, щоб щось отримати треба докласти зусиль або чемно попросити раптом не знав
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15.10.2024 18:26 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/fejki-o-pomoshhi-ukraine-chto-na-samom-dele-proishodit-s-dengami-na-oruzhie/ Олег Пономарь :
"Снова в ТВИ запустили фейк. Якобы из многострадального пакета помощи Украине, который принял Конгресс в апреле, на оружие осталось 6 млрд и они должны быть использованы до 30 Сентября. Якобы, если они не будут использованы до 30 Сентября, то они сгорят; это фейк.
Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года.
Я писал ранее, что новая Палата представителей, которая начнет работу 5 Января и в которой (надеемся) будет большинство уже у демократов, сразу займется новым большим пакетом помощи Украине. Но также я писал ранее, что даже сегодняшняя Палата, где есть минимальное большинство у республиканцев, еще до Нового Года может попытаться принять большой пакет помощи Украине - этим составом. Для этого снова большинство голосов дадут демократы и недостающие голоса могут дать умеренные республиканцы. Большим подспорьем для принятия такого пакета до НГ был бы проигрыш Трампа 5 Ноября. Тогда республиканцы и Джонсон перестанут слушать Трампа и между 5 Ноября и Новым Годом появится хорошее окно возможностей. Либо - уже после НГ новым составом Палаты и при условии победы Харрис, конечно.

Как бы там ни было, до Нового Года деньги есть и три дня назад Кирби объявил, что в Украину отправляется очередной пакет."
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06.09.2024 12:13 Відповісти
якщо Україна на Донбасі ще так-сяк тримається, а на курщині навіть просувається - то, очевидно, що військова допомога США Україні з травня ц. р. надходить на рівні тої, яка надходила до жовтня минулого року.

Те, що вона в баблі$ оцінюється "незначними" мільйонами $, ще не означає, що в натурі вона маленька - бо оцінка натури сильно занижена через те, що до України надходить зброя БУ, виведена з озброєння армії США. Наприклад, на початку серпня в Україну надійшла система Петріот, разом з іншим озброєнням, і вся ця партія допомоги була оцінена в $125лмн, хоча лише Петріот коштує на порядок(дки) більше.
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06.09.2024 12:28 Відповісти
"Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."
ну да это фейк, т.к. в законе написано по другому, что до конца фискального года, т.е. до 1 октября 2024

А чего это он пытается распределить до Нового Года?
Так сказано в законе?
Есть ссылка?

Похоже как с лендлизом
- приняли, работает, но воспользуемся если республиканцы не дадут денег
- надо подождать 60 дней, пока президент разработает процедуры
- надо подождать до 1 октября 2022
- надо подождать...
- ой... закон закончился. Конгресс дай денег

Конгресс денег дал, теперь надо опять просить, чтобы продлили срок действия, т.к. использовали только 1.7млрд з 7.8млрд

"з травня ц. р. надходить на рівні тої, яка надходила до жовтня минулого року."
можна перевірити,
з травня 2024
бредлі 115шт
м777 3шт
патріот 1шт

з травня 2023 "до жовтня минулого року"
м777 38шт
авенжер 8шт
бредлі 77шт
страйкер 99шт
абрамс 10шт
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07.09.2024 00:48 Відповісти
Пів року розповідали що Трамп блокує, а тепер що заважає Байдену реалізувати проголосоване?
Враження, що ці 61млрд перетворятся в те, що перетворився підписаний Ленд-ліз - у пшик.
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06.09.2024 13:08 Відповісти
Та роздайте українцям в руки.
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06.09.2024 15:55 Відповісти
Ще одна адекватна думка, на цей раз когось з касапів, проукраїнського - тому анонімного https://t.me/ToBeOr_Official/15965 Быть Или :
"Администрация Байдена пытается спасти миллиарды долларов для Украины в преддверии дедлайна. Вижу, что многие переживают, что 30 сентября сгорят $6млрд по программе PDA. Скажу сразу: не сгорят.
Вообще данная ситуация возникла в связи с очередным правительственным шатдауном, который надвигается 30 сентября.
Вы, должно быть, помните, что 1 октября 2023 из-за https://t.me/ToBeOr_Official/13371 блокировок трампистов полноценный бюджет США так и не был принят, а вместо этого действовали так называемые C.R. (********** Resolutions) - временные бюджеты, которые истекали каждые полтора месяца.
Последний C.R. был принят в конце апреля-начале мая и действовал до 30 сентября. И вот мы опять накануне нового шатдауна.
Теперь Конгрессу нужно принять очередной C.R., чтобы избежать шатдауна, в котором нужно прописать продление PDA для Украины.

То есть это чисто технический, а не политический момент. И вот, что https://www.reuters.com/world/biden-administration-races-save-billions-ukraine-aid-deadline-looms-2024-09-05/ пишет Reuters.
1. Помощники конгрессменов, осведомлённые о ходе переговоров, считают, что решение будет принято с учётом твёрдой двухпартийной поддержки Украины.
2. Но если что-то пойдёт не так, администрация Байдена рассматривает План "Б", при котором Госдеп объявит о выделении всех оставшихся средств до 30 сентября, заранее прописав таймлайн отложенных поставок.
То есть администрация Байдена давно в курсе и проблем быть не должно".
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06.09.2024 17:20 Відповісти
а что это мнение расходится с постом пономаря
"Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."

тут больше похоже на правду, чем у поноря

но ктото накидывает два противоположных мнения
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07.09.2024 01:00 Відповісти

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