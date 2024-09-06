Адміністрація Байдена шукає способи використати мільярди доларів для України, які можуть "згоріти" 30 вересня, – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад $6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня.
Про це пише Reuters із посиланням на кілька обізнаних джерел, передає "Європейська правда".
Зазначається, що президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA), ключовий компонент пакету допомоги Україні на суму $61 млрд, ухвалений у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні товари та послуги з американських запасів у відповідь на надзвичайні ситуації.
PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для постачання зброї в Україну. Нещодавно, 23 серпня, адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги на суму $125 млн, що включає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.
Однак більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту $6 млрд, оскільки наближається крайній термін для їх використання – 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року.
Співрозмовники агентства зазначають, що Держдепартамент сподівається включити продовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шатдауну 30 вересня.
Помічники конгресменів, які побажали залишитися анонімними, наполягають на тому, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.
Читайте також: Можливість перемоги Гарріс на виборах у США гальмує кредит для України на $50 мільярдів, – ЗМІ
Джерела в Конгресі заявили, що не до кінця зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але сказали, що це частково пов'язано зі стурбованістю Пентагону тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку поставок.
Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає запасний план, за яким Держдепартамент зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту $6 млрд до завершення терміну дії програми.
За словами джерел, згідно з цим резервним планом, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.
Помічники конгресменів і представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону. Водночас термін дії цих повноважень не закінчується.
Як повідомлялося, декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо вона надходитиме так як зараз , то мабуть - війна швидше закінчиться . Я маю на увазі саме це .
Прокинулися.
Таке враження, що до американців несподівано прийшла осінь 2024 року, якої вони ще у серпні 2024 р. не очікували!
А це я забув, це ж США кожний день балістикою та крилатими ракетами кошмарять..
Вибач! Переплутав з Україною!
Але США вже двісті років вкладаються у власну безпеку; і навіть ті клоуни нині закликають взагалі не давати військової допомоги Україні - мотивуючи це тим, що в них по-сусідсву знаходяться потенційні агресори - касапи і китайози, мовляв, самим треба перестрахуватись... А в Україні дебіли обрали собі найвеличнішого лідора, який захотів миру шляхом заглядування в очко *****, і на два роки похерив власний ДОЗ, і так мізерний по міркам США.
Це ти про таку логіку кажеш?
Це вже лідерство?
клоуни заважають ввести санкції щоб РФ перестала виготовляти Іскандери з мікросхем США?
клоуни заважають накласти санкції щоб рф перестало бути другим у світі постачальником газу у ЕС... ?
клоуни заважають надати більше HIMARS, яких у США як у дурного фантиків... ?
Це вже підтримка демократії і виконання Будапештського меморандуму? Чи ще ні?
А може просто США хочуть вирішувати свою задачу, за рахунок того що українці кожний день вмирають?
Анмур пише, що клоуни, яких ми вибрали , не дають можливість США ввести жорсткі санкції на американські мікросхеми. Тому у Іскандерах мікросхеми з США, а винуваті в цьому клоуни.
100% погоджуюсь.
У цьому вина клоунів, що ми вибрали
От, якщо б вибрали іншого, то санкції США буди б тотальні.
Таке враження, що ти понаписував купу страшних слів і не розумієш, щоб вони перетворилися на реальну зброю, треба мільярди доларів та багато років. А у України ні того, ні того немає
Пошли його так само ***** - нічого більш кориснішого ти тут не зробиш.
"Помічники конгресменів і представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону."
А винен Трамп, не переплутайте!
Якщо й надалі при владі залишаться "демократи", то й надалі допомогу свідомо гальмуватимуть під ідіотськими причинами.
Уже минуло 5 місяців як конгрес виділив Україні 61 млрд - і що з них отримано? *******!
Тому не тужся тут , агітуючи українців за трампа . По перше ми однаково не вплинемо на американські вибори - аж ніяк , а по друге тут всі пам'ятають його слова про Крим і хорошого хлопця - ***** , як він його називав . Саме цим іржавий смачно плюнув українцям в обличчя . А таке не забувається .
Ах так , я забув ,, іржавий же ж - дав Україні три джавеліна , з умовою тримати їх на складі і не використовувати проти русні . . Потужна допомога ..
Та мені глибоко байдуже хто в США президент . Єдине що мене турбує це його відношення до війни в Україні .
Якщо якесь заокеанське мурло , немає різниці від якої партії , буде п.здіти про те що Україні слід віддати свої території кацапам , то в мене до нього буде й відповідне відношення . Все просто .
Здача України хуьлу в цей принцип не вписується.
Він тиснув на своїх партійців в Конгресі , щоб не голосували допомогу Україні . А хіба ні ? Ну це ж відомо всім . Ми все те що відбувалося в Конгресі взимку - бачили і чули .
І це обійшлося нам дуже дорого . До цих пір вилазить боком .
Ну ладно , нехай я дурний , але ж більшість західних політиків схожої думки ,, що трапм мовляв - припинить допомагати Україні і спробує їй викрутити руки , з метою поступок ***** . !!
Це байден заблокував Ленд Ліз.
Це байден дав за все літо мізерну допомогу і продовжує зв'язувати Україні руки, забороняючи бити по аеродромах.
У Німеччині про нього і Шольца кажуть: "дають рівно стільки, щоб одразу не померти і ніколи не перемогти."
Трамп тиснув на своїх партійців в Конгресі , щоб голосували допомогу Україні. Без нього і Джонсона допомоги на 61 мільярд не було б. То байден ці гроші не дає!
Чи повернув він Крим ставши президентом?
Чому запропонував керівництву тікати?
Знаючи "про напад", чому за 2021 рік надано менше зброї, ніж за Трампа в останній 2020 рік?
Чому не прийняли лендліз та санкції в січні 2022 - закон був в Сенаті?
Чому більше місяця не підписувався закон про лендліз?
Чи з 24 лютого по 9 травня - не потрібна була зброя по лендлізу?
Чому в 2022, згоріло 1.6 PDA?
Що зараз заважає надати 6.1млрд PDA?
Навіщо було просити та звинувачувати Конгрес, щоб використати тільки 1.7млрд з 7.8?
Чому навіть після попередження аудиту, як рахувати зброю - все рівно продовжували рахувати не по залишковій вартості - що призвело до додаткової непоставки на 1.9млрд, на додачу до 6.2млрд раніше.
Загальна помилка 8.1млрд, на сумі 25.5млрд - тобто по факту поставлено зброї на 30% менше в грошовому вимірі, ніж дозволив Конгрес
Коли віддадуть цей залишок, котрий зараз складає 5.1млрд?
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=pYdn2O127us сказав під час виступу на зустрічі Нью-Йоркського економічного клубу.
Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх, як тільки з'являлася така можливість. На думку Трампа, зловживання санкціями "руйнує долар" і шкодить його статусу світової валюти.
"Втратити долар як світову валюту - це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу", - наголосив Трамп.
За словами Трампа, Росія, Китай та Іран зараз докладають великих зусиль, щоб зміцнити свої валюти. Тому економічна конкуренція з цими країнами становить загрозу домінуванню долара. У такій ситуації Трамп вважає найкращою стратегією значне обмеження санкцій проти цих держав.
"Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту панівною. Є так багато конфліктів із усіма цими країнами, що ви втратите панування долара", - заявив Трамп.
Він додав, що санкції потрібно застосовувати лише до тих країн, які "цього заслужили", і саме такої політики він дотримуватиметься в разі перемоги на виборах.
https://tsn.ua/svit/tramp-hoche-skasuvati-sankciyi-proti-rf-yak-vin-poyasnyuye-svoyi-plani-2654964.html
щоб він сдох
"Снова в ТВИ запустили фейк. Якобы из многострадального пакета помощи Украине, который принял Конгресс в апреле, на оружие осталось 6 млрд и они должны быть использованы до 30 Сентября. Якобы, если они не будут использованы до 30 Сентября, то они сгорят; это фейк.
Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года.
Я писал ранее, что новая Палата представителей, которая начнет работу 5 Января и в которой (надеемся) будет большинство уже у демократов, сразу займется новым большим пакетом помощи Украине. Но также я писал ранее, что даже сегодняшняя Палата, где есть минимальное большинство у республиканцев, еще до Нового Года может попытаться принять большой пакет помощи Украине - этим составом. Для этого снова большинство голосов дадут демократы и недостающие голоса могут дать умеренные республиканцы. Большим подспорьем для принятия такого пакета до НГ был бы проигрыш Трампа 5 Ноября. Тогда республиканцы и Джонсон перестанут слушать Трампа и между 5 Ноября и Новым Годом появится хорошее окно возможностей. Либо - уже после НГ новым составом Палаты и при условии победы Харрис, конечно.
Как бы там ни было, до Нового Года деньги есть и три дня назад Кирби объявил, что в Украину отправляется очередной пакет."
Те, що вона в баблі$ оцінюється "незначними" мільйонами $, ще не означає, що в натурі вона маленька - бо оцінка натури сильно занижена через те, що до України надходить зброя БУ, виведена з озброєння армії США. Наприклад, на початку серпня в Україну надійшла система Петріот, разом з іншим озброєнням, і вся ця партія допомоги була оцінена в $125лмн, хоча лише Петріот коштує на порядок(дки) більше.
ну да это фейк, т.к. в законе написано по другому, что до конца фискального года, т.е. до 1 октября 2024
А чего это он пытается распределить до Нового Года?
Так сказано в законе?
Есть ссылка?
Похоже как с лендлизом
- приняли, работает, но воспользуемся если республиканцы не дадут денег
- надо подождать 60 дней, пока президент разработает процедуры
- надо подождать до 1 октября 2022
- надо подождать...
- ой... закон закончился. Конгресс дай денег
Конгресс денег дал, теперь надо опять просить, чтобы продлили срок действия, т.к. использовали только 1.7млрд з 7.8млрд
"з травня ц. р. надходить на рівні тої, яка надходила до жовтня минулого року."
можна перевірити,
з травня 2024
бредлі 115шт
м777 3шт
патріот 1шт
з травня 2023 "до жовтня минулого року"
м777 38шт
авенжер 8шт
бредлі 77шт
страйкер 99шт
абрамс 10шт
Враження, що ці 61млрд перетворятся в те, що перетворився підписаний Ленд-ліз - у пшик.
"Администрация Байдена пытается спасти миллиарды долларов для Украины в преддверии дедлайна. Вижу, что многие переживают, что 30 сентября сгорят $6млрд по программе PDA. Скажу сразу: не сгорят.
Вообще данная ситуация возникла в связи с очередным правительственным шатдауном, который надвигается 30 сентября.
Вы, должно быть, помните, что 1 октября 2023 из-за https://t.me/ToBeOr_Official/13371 блокировок трампистов полноценный бюджет США так и не был принят, а вместо этого действовали так называемые C.R. (********** Resolutions) - временные бюджеты, которые истекали каждые полтора месяца.
Последний C.R. был принят в конце апреля-начале мая и действовал до 30 сентября. И вот мы опять накануне нового шатдауна.
Теперь Конгрессу нужно принять очередной C.R., чтобы избежать шатдауна, в котором нужно прописать продление PDA для Украины.
То есть это чисто технический, а не политический момент. И вот, что https://www.reuters.com/world/biden-administration-races-save-billions-ukraine-aid-deadline-looms-2024-09-05/ пишет Reuters.
1. Помощники конгрессменов, осведомлённые о ходе переговоров, считают, что решение будет принято с учётом твёрдой двухпартийной поддержки Украины.
2. Но если что-то пойдёт не так, администрация Байдена рассматривает План "Б", при котором Госдеп объявит о выделении всех оставшихся средств до 30 сентября, заранее прописав таймлайн отложенных поставок.
То есть администрация Байдена давно в курсе и проблем быть не должно".
"Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."
тут больше похоже на правду, чем у поноря
но ктото накидывает два противоположных мнения