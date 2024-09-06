БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2459 відвідувачів онлайн
Новини
6 717 27
нафта (4616) росія (13628) родовище (151)

Росія другий рік поспіль не змогла знайти жодного нового великого родовища нафти

нафта

Пошуки в Росії нових великих покладів нафти, які могли б замінити запаси, що зменшуються через видобуток, знову не принесли істотних результатів. Так, за першу половину 2024 року в Росії було відкрито лише п'ять нових нафтових родовищ.

Про це повідомив голова Мінприроди РФ Александр Козлов на Східному економічному форумі, передає The Moscow Times.

За словами Козлова, всі вони були відкриті у Приволзькому федеральному окрузі та виявилися "невеликими". Їхні сумарні запаси родовищ склали лише 47 млн ​​тонн – обсяг, який Росія за поточних темпів видобутку викачує з надр приблизно за один місяць (річний видобуток у Росії становить 515 млн тонн).

Минулого року, за даними Роснедр, на державний баланс було поставлено 43 родовища нафти і газу, а серед нафтових усі виявилися або "дрібними" (запаси до 10 млн тонн), або "дуже дрібними" (менше 5 млн тонн).

Загалом нафтові компанії відзвітували про знаходження 565 млн. тонн нафти – мінімального за шість років обсягу. Однак і цього результату було досягнуто переважно дорозвідкою вже діючих покладів. Сумарні запаси нових родовищ становили лише 43 млн. тонн нафти, а це приблизно 9% річного російського видобутку.

Востаннє велике родовище нафти в Росії – Мадачагське на шельфі Баренцевого моря – було відкрито у 2022 році. Однак і його запаси покривають лише два місяці російського видобутку і не йдуть у жодне порівняння з родовищами-гігантами, відкритими за часів СРСР: Самотлор із запасами 7 млрд тонн, Ромашкінське із запасами 3 млрд тонн або Приобське із запасами 2,4 млрд тонн.

Без нових великих відкриттів російська нафтова промисловість живе рік у рік: за даними Роснедр, до 90% всіх родовищ, знайдених у Росії останнім часом, належать до дрібних і дуже дрібних. При цьому майже всі поклади вже залучені у видобуток: нерозподілений фонд надр становить лише 3%.

У квітні цього року повідомлялося, що пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року також принесли провальні результати.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+3
Двоє російськомовних, коли прочитали, що Росія другий рік поспіль не змогла знайти жодного нового великого родовища нафти:

показати весь коментар
06.09.2024 09:25
+2
родовищ нафти немає.але США мабуть ще рашистську нафту купляє і ціну нижче 60 барелів за бочку не знижує???Мабуть американці бояться "рашистської екскалації"?
показати весь коментар
06.09.2024 09:13
+2
Це ж закатовані укронацистами два мальчіка в трусіках з курської області.
показати весь коментар
06.09.2024 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У них ще Венесуела є, і добрячий шмат Африки.
показати весь коментар
06.09.2024 09:08 Відповісти
У них ексклюзив?

За бажанням завжди можна зробити кращу пропозицію та/або пропозицію, від якої не можна відмовитися.

Венесуела все життя качала нафту для ринку США. При всій залежності Мадуро не такий ідіот, щоб остаточно просрати єдину хоч якось дихаючу галузь.
показати весь коментар
06.09.2024 09:13 Відповісти
Можу помилятися, але здається, що в Вєнєсуели проблеми почалися якраз тоді, коли вони просрали цю єдину дихаючу галузь. Всі їх родовища були давно придбані клятими капіталістами з США. А Чавес сказав - ніхрєна, це все належить наріду. І понеслась кізда по кочкам...
показати весь коментар
06.09.2024 09:30 Відповісти
Там вагнєр. Де вагнєр - там у росії ексклюзив.
показати весь коментар
06.09.2024 09:32 Відповісти
Можна туарегів запросити
показати весь коментар
06.09.2024 11:09 Відповісти
туареги буданги ? 😂
показати весь коментар
06.09.2024 11:10 Відповісти
За останніми даними, вже немає кого запрошувати. росія помстилась за допомогою БПЛА, випаливши їх поселення.
показати весь коментар
06.09.2024 11:12 Відповісти
Отже, туареги будуть ще більш вмотивовані.
показати весь коментар
06.09.2024 11:53 Відповісти
Питання в тому, скільки їх вже залишилось.
показати весь коментар
06.09.2024 11:57 Відповісти
Їх віками намагалися випалити. Не з кацапським щастям випалити туарегів в їх рідній пустелі, пепелацами, які зроблені з лайна та палок.
показати весь коментар
06.09.2024 14:09 Відповісти
Є й інші методи. Для русні це стало принципове питання.
показати весь коментар
06.09.2024 14:13 Відповісти
*****, що їм принципово.
Вони рукожопі дебіли, які знаходяться не у своєму середовищі.

Хотіти і могти - це зовсім різні речі.
показати весь коментар
06.09.2024 16:25 Відповісти
І, яким чином Вагнер допоможе качати нафту з чужих родовищ?

Кацапи вже свої нові родовища без технологій розробляти не можуть.
показати весь коментар
06.09.2024 14:10 Відповісти
Щонайменше може завадити іншим качати нафту. Чим підніме ціни на нафту у світі.
Ну а взагалі-то русня відновлює свої побиті НПЗ, так що через треті країни і бурове обладнання зможе отримувати.
показати весь коментар
06.09.2024 14:12 Відповісти
Ну американцям вони вже намагалися завадити - один захід Геркулеса з бортовим Вулканом і 600 вагнерівців не стало.

До того ж, завадити іншим і мати змогу качати самим - це дуже різні речі.

А у статті йдеться про те, що ці дебілоїди без західних технологій вже свою нафту качати не можуть, не кажучи про чужу.
показати весь коментар
06.09.2024 16:29 Відповісти
Для цього потрібні лише добре слово і кольт 😂👍
показати весь коментар
06.09.2024 11:09 Відповісти
родовищ нафти немає.але США мабуть ще рашистську нафту купляє і ціну нижче 60 барелів за бочку не знижує???Мабуть американці бояться "рашистської екскалації"?
показати весь коментар
06.09.2024 09:13 Відповісти
Тому і задумали війну потрібні нові ресурси для захоплення на Донбасі їх багато той же літій, на що буде великий попит в майбутньому як на нафту та і ціль на початку війни були всі регіони де є багато інших ресурсів...

В кожній війні треба шукати чим вона ворогу вигідна... вся та ідеологічна шелушінь то для рабів щоб здихали за інтереси олігархів...

і в реальності колись була одна захист руського міра, хоча цей мір вони зараз стирають в ноль, тому що там де видобук ресурсів людей багато не потрібно...

. потім стала інша війна з Нато, хоча захід зараз основний покупець їх ресурсів і спонсор війни та без західних компонентів озброєння не випустять ні однією ******** техніки
показати весь коментар
06.09.2024 09:18 Відповісти
Треба розбомбити ті, що вже діють і годують режим.
показати весь коментар
06.09.2024 09:21 Відповісти
Главный вопрос в том что между открытием месторождения и началом его активной добычи проходит в среднем 10-15 лет, и вложить нужно миллиарды - и только потом можно получать прибыль.Столько лет и столько денег у рашки нету.
показати весь коментар
06.09.2024 09:21 Відповісти
Плюс ******* західні технології горизонтального буріння.
Без них нафта на шельфі Льодовитого океану кацапам недоступна
показати весь коментар
06.09.2024 11:15 Відповісти
Двоє російськомовних, коли прочитали, що Росія другий рік поспіль не змогла знайти жодного нового великого родовища нафти:

показати весь коментар
06.09.2024 09:25 Відповісти
Це ж закатовані укронацистами два мальчіка в трусіках з курської області.
показати весь коментар
06.09.2024 09:31 Відповісти
Не нефтью единой - есть еще куриные шишки, кедровый помет, а также для китайской медицины, медвежьи копыта и оленьи лапы
показати весь коментар
06.09.2024 09:43 Відповісти
з курами у рашки теж НЄ ідьот.

знову потрібні західні корма з вітамінами та антибіотиками.

без них будуть славнозвісні "синие птицы" совка

 і то, якщо не передохнуть - за совка час від часу спалювали цілі птахоферми із хворими курами
показати весь коментар
06.09.2024 11:21 Відповісти
Українцям байдуже до цього!!
Головне, щоб привладні ЗБАГАЧУВАЛИСЯ, У Зеленського на посадах…
з родичами, і їм МАРОДЕРАМ, за це нічого не було!!
Керівники СБУ ДБР ГПУ та ще з десяток грошовитих структур та організацій, до цього «не в курсє дєла»
показати весь коментар
06.09.2024 09:57 Відповісти
Бо раніше усі родовища на параші відкривали українські геологи.
показати весь коментар
07.09.2024 08:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 