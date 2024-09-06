Росія другий рік поспіль не змогла знайти жодного нового великого родовища нафти

Пошуки в Росії нових великих покладів нафти, які могли б замінити запаси, що зменшуються через видобуток, знову не принесли істотних результатів. Так, за першу половину 2024 року в Росії було відкрито лише п'ять нових нафтових родовищ.

Про це повідомив голова Мінприроди РФ Александр Козлов на Східному економічному форумі, передає The Moscow Times.

За словами Козлова, всі вони були відкриті у Приволзькому федеральному окрузі та виявилися "невеликими". Їхні сумарні запаси родовищ склали лише 47 млн ​​тонн – обсяг, який Росія за поточних темпів видобутку викачує з надр приблизно за один місяць (річний видобуток у Росії становить 515 млн тонн).

Минулого року, за даними Роснедр, на державний баланс було поставлено 43 родовища нафти і газу, а серед нафтових усі виявилися або "дрібними" (запаси до 10 млн тонн), або "дуже дрібними" (менше 5 млн тонн).

Загалом нафтові компанії відзвітували про знаходження 565 млн. тонн нафти – мінімального за шість років обсягу. Однак і цього результату було досягнуто переважно дорозвідкою вже діючих покладів. Сумарні запаси нових родовищ становили лише 43 млн. тонн нафти, а це приблизно 9% річного російського видобутку.

Востаннє велике родовище нафти в Росії – Мадачагське на шельфі Баренцевого моря – було відкрито у 2022 році. Однак і його запаси покривають лише два місяці російського видобутку і не йдуть у жодне порівняння з родовищами-гігантами, відкритими за часів СРСР: Самотлор із запасами 7 млрд тонн, Ромашкінське із запасами 3 млрд тонн або Приобське із запасами 2,4 млрд тонн.

Без нових великих відкриттів російська нафтова промисловість живе рік у рік: за даними Роснедр, до 90% всіх родовищ, знайдених у Росії останнім часом, належать до дрібних і дуже дрібних. При цьому майже всі поклади вже залучені у видобуток: нерозподілений фонд надр становить лише 3%.

У квітні цього року повідомлялося, що пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року також принесли провальні результати.