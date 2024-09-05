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завод (714) Ірландія (60) купівля (1306) дозвіл (176) Антимонопольний комітет (1432)

АМКУ дозволив ірландській CRH купити два цементних заводи в Україні. Це може стати другою за розміром угодою з початку повномасштабної війни

crh

Ірландська група CRH (виробник будматеріалів) отримала дозвіл купити два українських цементних заводи в італійської Buzzi.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає ЕП.

Як зазначається, вперше про угоду заговорили в червні минулого року. Тоді на сайті Buzzi з'явилося повідомлення про продаж частини бізнесу в Східній Європі групі CRH. Зокрема, йшлося про два українські заводи: "Волинь-цемент" і "Югцемент".

Вартість купівлі складе 100 млн євро.

Таким чином ця угода може стати другою за розміром з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Щоб завершити придбання українських цементних заводів, ірландська група CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору – таке рішення було оприлюднено в липні на сайті Антимонопольного комітету України.  Очікується, що таким інвестором стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

АМКУ розглядав заяву CRH на концентрацію з вересня 2023 року.

Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу.

Крім того, ірландська група буде зобов'язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та поставки її на ринок України.

CRH вже має в Україні три заводи: у Камʼянці-Подільському, Одесі та Миколаєві. Однак, у червні 2023 року італійська корпорація Buzzi SpA , яка є власником двох підприємств – "Волинь-цемент" і "Югцемент", – повідомила про їхню купівлю за 100 млн євро ірландською компанією.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Ага, сЧас.
Особливо з урахуванням того, хто з українських високопосадовців харчується з цієї годівниці.
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05.09.2024 22:42
+3
«Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» - раніше ПАТ "Волинь-Цемент" - знаходиться в околиці міста Здолбунова, Рівненської області. Проектна потужність підприємства розрахована на 2160 тис. тон цементу, 1920 тис. тон клінкеру в рік. На сьогоднішній день «Волинь-Цемент» є одним з найпотужніших підприємств цементної промисловості України.

Крім звичайних марок цементу, що широко застосовуються в промисловому і житловому будівництві, підприємство виробляє спеціальні тампонажні цементи для потреб нафтової і газової промисловості.
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05.09.2024 20:59
+3
Тепер їм потрібні свій приватний суд та своя приватна армія.
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06.09.2024 00:50
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В Україну холдинг зайшов у 1999 році шляхом придбання основної частки акцій ПАТ «Подільський цемент» (Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.), де в 2011 році була введена в експлуатацію ******* піч з випалювання клінкеру сухим способом, потужністю 7,5 тис. тонн клінкеру на добу. В цьому ж році компанією був викуплений контрольний пакет акцій ТОВ «Цемент» (м. Одеса), а у вересні 2013 року - ПАТ «Миколаївцемент» (Львівська обл.).

CRH - один з лідерів цементного ринку в Україні за обсягами виробництва. Клінкер (головний компонент цементу) виготовляється в Кам'янці-Подільському і використовується на заводах в Одесі та Миколаєві для подальшого помелу цементу.

У 2014 році на базі заводу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янці-Подільському відкрито ******* сертифіковану лабораторію бетону, що надає послуги для клієнтів всіх трьох цементних підприємств CRH в Україні, вивчаючи, як цемент поводиться в бетоні, тестуючи всі компоненти бетонної суміші і надаючи рекомендації щодо поліпшення рецептур бетону.

З 2016 року всі три цементних заводи групи CRH в Україні здійснюють свою діяльність під єдиним брендом CRH.

Нецементний бізнес CRH в Україні складається з:

• Групи компаній «Полібетон» - виробництво товарного бетону і ЗБВ у Львівській обл.

• ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» - виробництво залізобетонних опор для ЛЕП в Київській обл.

• ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар'єр» - виробництво щебеню та відсіву в Житомирській обл.

Центральний офіс компанії знаходиться в м. Києві.

Загалом на підприємствах в Україні працює близько 1000 осіб. «СіАрЕйч Україна» є членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Американської торговельної палати в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-am-6 [6] і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Європейської бізнес асоціації (з 2003)https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-7 [7] . Директором ТОВ «СіАрЕйч Україна» є Фредерік Обе.https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-am-6 [6]

ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Подільський цемент» , ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Миколаївцемент» і ТОВ «Цемент» є членами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1 Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» .https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-uc-4 [4]
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05.09.2024 20:55 Відповісти
Тепер нарешті ціни на цемент підуть вниз?
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05.09.2024 22:02 Відповісти
Ага, сЧас.
Особливо з урахуванням того, хто з українських високопосадовців харчується з цієї годівниці.
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05.09.2024 22:42 Відповісти
Не підуть, бо виробництво цементу--дуже енергоємне виробництво, а енергоносії тільки ростуть у ціні.
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05.09.2024 22:48 Відповісти
До рішення шмигаля накласти мито на турецький цемент (літо 2021рік) його можна було купити за 1500грн тону вже розмитнений, а ірландці в Камянці-Подільському продавали свій за 2500грн тону. Восени 2021 року після введення мита"вітчизняний" цемент виробництва CRH (Ірландія) вже коштував 4000грн за тону, а зараз - 6400грн за тону. Тому з 2021 року ціна квадратного метра житла економ-класу зросла з 400-450дол. за м2 до майже 1000дол. за м2 - тобто стала майже недосяжною для більшості українців. І тепер для купівлі квартири треба точно виїзжати за кордон на роботу - і все це "щастя" українцям із-за придурка шмигаля і жадібних ірландців!!!
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06.09.2024 06:49 Відповісти
«Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» - раніше ПАТ "Волинь-Цемент" - знаходиться в околиці міста Здолбунова, Рівненської області. Проектна потужність підприємства розрахована на 2160 тис. тон цементу, 1920 тис. тон клінкеру в рік. На сьогоднішній день «Волинь-Цемент» є одним з найпотужніших підприємств цементної промисловості України.

Крім звичайних марок цементу, що широко застосовуються в промисловому і житловому будівництві, підприємство виробляє спеціальні тампонажні цементи для потреб нафтової і газової промисловості.
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05.09.2024 20:59 Відповісти
Ірландці щось знають, раз і далі вкладають кошти
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05.09.2024 21:03 Відповісти
А що знають у "Хайдельберг цемент"
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05.09.2024 22:53 Відповісти
,котрий пішов з ринку в Україні?
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05.09.2024 22:54 Відповісти
а ці не знають, якщо пішов
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06.09.2024 06:07 Відповісти
Сподіваємося, що оті убогі, «посередники» з ВРУ та ОПУ, хоть якусь копійчину для онуків наофшорили з цього??
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05.09.2024 21:08 Відповісти
Тепер їм потрібні свій приватний суд та своя приватна армія.
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06.09.2024 00:50 Відповісти
Коли війна закінчиться це буде найприбутковий бізнес
Прибуток як завжди піде комусь
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06.09.2024 08:17 Відповісти
А тепер, оці недолугі боти, нехай запитають в тих, кого викупили ірландці. Що вони їм розкажуть. Про зарплати та графіки роботи. Не цю скопійовану маячню, яку для чогось сюди втиснули. Вони зробляться основним виробником, ціни і так високі, а майже монополія зробить їх ще вищими, бо кільком домовитись як два пальця об...
Ви хоч ціну на цемент перегляньте за останні роки, особливо коли прилізли ці дуже мутні срн
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06.09.2024 14:14 Відповісти

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