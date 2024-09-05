АМКУ дозволив ірландській CRH купити два цементних заводи в Україні. Це може стати другою за розміром угодою з початку повномасштабної війни
Ірландська група CRH (виробник будматеріалів) отримала дозвіл купити два українських цементних заводи в італійської Buzzi.
Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає ЕП.
Як зазначається, вперше про угоду заговорили в червні минулого року. Тоді на сайті Buzzi з'явилося повідомлення про продаж частини бізнесу в Східній Європі групі CRH. Зокрема, йшлося про два українські заводи: "Волинь-цемент" і "Югцемент".
Вартість купівлі складе 100 млн євро.
Таким чином ця угода може стати другою за розміром з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Щоб завершити придбання українських цементних заводів, ірландська група CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору – таке рішення було оприлюднено в липні на сайті Антимонопольного комітету України. Очікується, що таким інвестором стане Європейський банк реконструкції та розвитку.
АМКУ розглядав заяву CRH на концентрацію з вересня 2023 року.
Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу.
Крім того, ірландська група буде зобов'язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та поставки її на ринок України.
CRH вже має в Україні три заводи: у Камʼянці-Подільському, Одесі та Миколаєві. Однак, у червні 2023 року італійська корпорація Buzzi SpA , яка є власником двох підприємств – "Волинь-цемент" і "Югцемент", – повідомила про їхню купівлю за 100 млн євро ірландською компанією.
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CRH - один з лідерів цементного ринку в Україні за обсягами виробництва. Клінкер (головний компонент цементу) виготовляється в Кам'янці-Подільському і використовується на заводах в Одесі та Миколаєві для подальшого помелу цементу.
У 2014 році на базі заводу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янці-Подільському відкрито ******* сертифіковану лабораторію бетону, що надає послуги для клієнтів всіх трьох цементних підприємств CRH в Україні, вивчаючи, як цемент поводиться в бетоні, тестуючи всі компоненти бетонної суміші і надаючи рекомендації щодо поліпшення рецептур бетону.
З 2016 року всі три цементних заводи групи CRH в Україні здійснюють свою діяльність під єдиним брендом CRH.
Нецементний бізнес CRH в Україні складається з:
• Групи компаній «Полібетон» - виробництво товарного бетону і ЗБВ у Львівській обл.
• ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» - виробництво залізобетонних опор для ЛЕП в Київській обл.
• ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар'єр» - виробництво щебеню та відсіву в Житомирській обл.
Центральний офіс компанії знаходиться в м. Києві.
Загалом на підприємствах в Україні працює близько 1000 осіб. «СіАрЕйч Україна» є членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Американської торговельної палати в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-am-6 [6] і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Європейської бізнес асоціації (з 2003)https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-7 [7] . Директором ТОВ «СіАрЕйч Україна» є Фредерік Обе.https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-am-6 [6]
ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Подільський цемент» , ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Миколаївцемент» і ТОВ «Цемент» є членами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1 Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» .https://uk.wikipedia.org/wiki/CRH_plc#cite_note-uc-4 [4]
Особливо з урахуванням того, хто з українських високопосадовців харчується з цієї годівниці.
Крім звичайних марок цементу, що широко застосовуються в промисловому і житловому будівництві, підприємство виробляє спеціальні тампонажні цементи для потреб нафтової і газової промисловості.
Прибуток як завжди піде комусь
Ви хоч ціну на цемент перегляньте за останні роки, особливо коли прилізли ці дуже мутні срн