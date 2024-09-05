БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2459 відвідувачів онлайн
Новини
3 243 23
Китай (2046) росія (13628) технології (521) закупівлі (2502) напівпровідники (65)

Виробництво зброї: Росія через Китай купує запчастини для верстатів з випуску чипів кінця 1990-х

чип,микросхема,mellanox,микросхемы,чипы

Росія для виробництва ракет та військової техніки замість сучасних чипів може використовувати компоненти, які можна випускати на верстатах чвертьстолітньої давності. Саме такий верстат виробництва нідерландської ASML стоїть на дочірньому підприємстві російського виробника мікроелектроніки "Ангстрем", а запчастини для нього росіянам вдається закуповувати через Китай.

Про це пише газета Trouw, передає The Moscow Times.

У Росії використовуються моделі ASML PAS 5500 і Twinscan 1250D, які датуються кінцем 1990-х і початком 2000-х років відповідно. Вони цілком здатні досі випускати чипи, що застосовуються в побутовій техніці та зброї

Втім, для забезпечення роботи верстатам потрібні запчастини – без них машини можуть зламатися вже за рік.

Згідно з російською митною документацією, у 2022-2023 роках запчастини для верстатів ASML поставлялися до Росії щонайменше 170 разів. Деякі деталі, як зазначено в описі товару, підходять для моделі PAS 5500, інші для Twinscan 1250D.

Серед імпортерів – як ті, що вже потрапили в західні санкційні списки: компанії АК "Микротех" і "Остек-ЕК", так і ті, хто поки не потрапив до переліку: "Крафттек" і "ВЛК-Логістика".

Серед китайських постачальників також є підсанкційні компанії, включно з Shenzhen CS IM Exports та Smart Kit Technology.

Інших знайти майже неможливо, принаймні в інтернеті: багато хто не має сайтів і навіть звичайної адреси. До них складно дістатися навіть російським покупцям, часом це виходить зробити буквально через десяті руки, сказав газеті колишній співробітник російської імпортної компанії, який донедавна особисто замовляв для неї в Китаї обладнання ASML.

"ASML ​​не продає продукцію чи послуги в Росію і не взаємодіє з російськими дистриб'юторами. За останні роки ASML нічого не відправляла до Росії, а [нинішні] санкції обмежують продаж до Росії систем PAS та Twinscan, а також запасних частин", – повідомила нідерландська компанія у відповідь на запит Reuters.

ASML також заявила Trouw, що не поставляла запчастини жодної з китайських компаній, що фігурують у митних документах.

Але є і вторинний ринок такої апаратури, учасники якого купують її, щоб розібрати на деталі та перепродати, заявив представник компанії.

Крім того, за словами колишнього співробітника російської імпортної компанії, китайські фірми, що мають машини ASML, можуть навмисно замовляти в неї багато запасних частин, щоб перепродати їх.

У середині серпня повідомлялося, що Міністерство торгівлі Китаю встановить експортний контроль над металом стибієм (інші назви – антимон, сурма), що широко використовується в боєприпасах і різко подорожчав останнім часом.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Як вже дістали подібні новини та розповіді про те, що кацапи воюють ледь не мушкетами!
Які б технології не використовували кацапи в своїх озброєннях, саме вони луплять по нам балістичними та крилатими ракетами, а не навпаки!
А ми в цей час, чекаємо на дозволи наших союзників, щоб бити їх зброєю по кацапам.
І все тому, що у нас подібної зброї, просто нема.
показати весь коментар
05.09.2024 21:29
+5
Яка різниця якого року оті ''ЧІПи''? Вони виконують свою функцію і ведуть ракети на ціль. А це велика проблема для нас!
показати весь коментар
05.09.2024 21:30
+4
Не розумію оцих дешевих поцреотичних понтів. Є якась різниця ракетами з якими чіпами повбивали людей у Полтаві, Львові, Сумах?
показати весь коментар
05.09.2024 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чіпи на верстатах?
Грамотний пішов журналіст сьогодні.
Явно після могилянки.
показати весь коментар
05.09.2024 20:43 Відповісти
"верстатам потрібні запчастини - без них машини можуть зламатися вже за рік Джерело: https://biz.censor.net/n3508495" але ж за рік можуть випустити велику кількість чипів, а у нас і тих немає, але дехто потужно скиглить, що партнери не дозволяють стріляти по цілях на кацапії їххньою зброєю.
показати весь коментар
05.09.2024 20:44 Відповісти
Московія і чіпи? Це те саме, що рускій рок-музикант і американський балалаєчник.
показати весь коментар
05.09.2024 20:47 Відповісти
рускій рок-музикант - багато і хороших з 80-х - сам люблю слухати
пацанка ? не знаєш - Гугл у допомогу
показати весь коментар
06.09.2024 05:24 Відповісти
Вся мелодика і гармонії кацапських команд 80-х років злизані у британців. Ця тема вже давно пережована. Але про це можна говорити тільки з фахівцем.
А "пацанка" закінчила консерваторію.
показати весь коментар
06.09.2024 13:31 Відповісти
Дозволу стріляти якнайдалі до 5 листопада не буде. Вважають, що цим будуть лити воду на млин Рижому Донні. Він же через Помпео надіслав Бубону та Дерьмаку свій 'мирняк. Дует невипадково призначив його в Київстар. І дует достеменно знає що дозволу не дадуть, а щоки надуває для понта.
показати весь коментар
05.09.2024 20:54 Відповісти
тобто целерони та пентюхи для кацапів - не проблема.. а якщо підпиляти надфілем, то можна навіть розігнати до пєнтюха+.. Росососія - недоімперія непуганих динозаврів..
показати весь коментар
05.09.2024 21:07 Відповісти
Не розумію оцих дешевих поцреотичних понтів. Є якась різниця ракетами з якими чіпами повбивали людей у Полтаві, Львові, Сумах?
показати весь коментар
05.09.2024 21:40 Відповісти
для особливообдарованих поясню: чморити кацапів потрібно завжди і будь-де, особливо, коли є привід.. людожери-орки мають усвідомлювати своє місце в Цивілізації, хоча для них то - надзадача..
а восторгАться та прЄклоняться мощщам кацапської зброї залиште зайвохромосомним тупорилим москалям та корисним ідіотам малоросам чи какаразніцам на зряплатЄ, для яких і кувалда без чіпів - також ефективна зброя, і воно, звісно, працює-вбиває, як і гармата 30х років чи тонна тротилу...
ЗИ а щодо Полтави, то мені особисто болить, бо чотири роки свого життя прожив-провчився за пару кілометрів від того сАмого місця, а Суми - Батьківщина Батьків-Дідівпрадідів..
показати весь коментар
06.09.2024 11:15 Відповісти
Для ЧПУ-верстатів іноді більше не потрібно. Я якось дивився відео в Ютубі - так у Boeing-747 раз на місяць оновлювали ПЗ за допомогою дискети 3,5". А процесор щось рівня Пентіум 3, бо більше і не треба було
показати весь коментар
05.09.2024 22:00 Відповісти
Як вже дістали подібні новини та розповіді про те, що кацапи воюють ледь не мушкетами!
Які б технології не використовували кацапи в своїх озброєннях, саме вони луплять по нам балістичними та крилатими ракетами, а не навпаки!
А ми в цей час, чекаємо на дозволи наших союзників, щоб бити їх зброєю по кацапам.
І все тому, що у нас подібної зброї, просто нема.
показати весь коментар
05.09.2024 21:29 Відповісти
Гагарін і Гленн літали з електронікою 1950-х років. І нічого, якось вижили. Для ракет не завжди потрібні процесори як для іграшок.
показати весь коментар
05.09.2024 22:19 Відповісти
Стаття не про якість чипів, а про китайських щурів
показати весь коментар
05.09.2024 22:41 Відповісти
Щури в усіх країнах однакові. Світом керує бабло.
показати весь коментар
05.09.2024 23:07 Відповісти
Яка різниця якого року оті ''ЧІПи''? Вони виконують свою функцію і ведуть ракети на ціль. А це велика проблема для нас!
показати весь коментар
05.09.2024 21:30 Відповісти
Реакція китайського ринку карбонату літію на повідомлення з фронту україно-російської війни:
1) відрізок 23/07 - 23/09 - різке зниження ціни на фоні "буксування" і кінцевого зупинення контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року;
2) незначний скачок ціни вверх в першій декаді жовтня 2023 на фоні успішного відбиття ЗСУ масованого наступу на Авдіївку;
3) знову різкий спад, виходячи із повідомлень про заморожування військової допомоги США для України та продовження рашистських атак на Авдіївку;
4) плато цін до травня-червня 2024 року в очікуванні територіальних успіхів армії пітьми після захоплення Авдіївки і Очеретиного;
5) подальше зниження ціни по мірі просування рашистських військ на Покровському напрямку із перспективою окупації території Шевченківського поблизу Курахового.

Це ще раз доводить і так очевидний факт, що загарбницька війна рашистської пітьми проти України ведеться за замовлення та в інтересах державних монополій і комуністичної верхівки Китаю.

На діаграмі нижче - ф'ючерси на карбонат літію в Китаї. Минулого тижня в четвер вони ще впали на 4,39%, досягнувши нового мінімуму з моменту їхнього дебюту в липні 2023 року і націлившись на позначку 70 000 юанів.

показати весь коментар
05.09.2024 21:54 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
А тим косооким комунякам у голову не приходить думка, що на те ще незахоплене та ще не розроблене виробництво з видобутку літію може несподівано ракета з Марсу прилетіти або блискавка потужна з неба?
показати весь коментар
05.09.2024 23:18 Відповісти
так багато написав , а масонів - забув
показати весь коментар
06.09.2024 05:32 Відповісти
На тому заводі з виробництва чіпів ніхто не курить ?
Не ведуться зварювальні роботи ?
НЕ ВІРЮ
показати весь коментар
05.09.2024 22:25 Відповісти
ракети є..летять...вбивають...яка нах різниця скільки років тому верстату?!
показати весь коментар
05.09.2024 22:40 Відповісти
Якби в Україні хочь то було ...
показати весь коментар
05.09.2024 22:44 Відповісти
Добре, шо ми маєм доступ до найновіших західних технологій. В нас такі тіпи шо огого....ой певно чіпи, але то сєкрет.
показати весь коментар
05.09.2024 22:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 