Виробництво зброї: Росія через Китай купує запчастини для верстатів з випуску чипів кінця 1990-х

Росія для виробництва ракет та військової техніки замість сучасних чипів може використовувати компоненти, які можна випускати на верстатах чвертьстолітньої давності. Саме такий верстат виробництва нідерландської ASML стоїть на дочірньому підприємстві російського виробника мікроелектроніки "Ангстрем", а запчастини для нього росіянам вдається закуповувати через Китай.

Про це пише газета Trouw, передає The Moscow Times.

У Росії використовуються моделі ASML PAS 5500 і Twinscan 1250D, які датуються кінцем 1990-х і початком 2000-х років відповідно. Вони цілком здатні досі випускати чипи, що застосовуються в побутовій техніці та зброї.

Втім, для забезпечення роботи верстатам потрібні запчастини – без них машини можуть зламатися вже за рік.

Згідно з російською митною документацією, у 2022-2023 роках запчастини для верстатів ASML поставлялися до Росії щонайменше 170 разів. Деякі деталі, як зазначено в описі товару, підходять для моделі PAS 5500, інші для Twinscan 1250D.

Серед імпортерів – як ті, що вже потрапили в західні санкційні списки: компанії АК "Микротех" і "Остек-ЕК", так і ті, хто поки не потрапив до переліку: "Крафттек" і "ВЛК-Логістика".

Серед китайських постачальників також є підсанкційні компанії, включно з Shenzhen CS IM Exports та Smart Kit Technology.

Інших знайти майже неможливо, принаймні в інтернеті: багато хто не має сайтів і навіть звичайної адреси. До них складно дістатися навіть російським покупцям, часом це виходить зробити буквально через десяті руки, сказав газеті колишній співробітник російської імпортної компанії, який донедавна особисто замовляв для неї в Китаї обладнання ASML.

"ASML ​​не продає продукцію чи послуги в Росію і не взаємодіє з російськими дистриб'юторами. За останні роки ASML нічого не відправляла до Росії, а [нинішні] санкції обмежують продаж до Росії систем PAS та Twinscan, а також запасних частин", – повідомила нідерландська компанія у відповідь на запит Reuters.

ASML також заявила Trouw, що не поставляла запчастини жодної з китайських компаній, що фігурують у митних документах.

Але є і вторинний ринок такої апаратури, учасники якого купують її, щоб розібрати на деталі та перепродати, заявив представник компанії.

Крім того, за словами колишнього співробітника російської імпортної компанії, китайські фірми, що мають машини ASML, можуть навмисно замовляти в неї багато запасних частин, щоб перепродати їх.

У середині серпня повідомлялося, що Міністерство торгівлі Китаю встановить експортний контроль над металом стибієм (інші назви – антимон, сурма), що широко використовується в боєприпасах і різко подорожчав останнім часом.