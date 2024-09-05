Виробництво зброї: Росія через Китай купує запчастини для верстатів з випуску чипів кінця 1990-х
Росія для виробництва ракет та військової техніки замість сучасних чипів може використовувати компоненти, які можна випускати на верстатах чвертьстолітньої давності. Саме такий верстат виробництва нідерландської ASML стоїть на дочірньому підприємстві російського виробника мікроелектроніки "Ангстрем", а запчастини для нього росіянам вдається закуповувати через Китай.
Про це пише газета Trouw, передає The Moscow Times.
У Росії використовуються моделі ASML PAS 5500 і Twinscan 1250D, які датуються кінцем 1990-х і початком 2000-х років відповідно. Вони цілком здатні досі випускати чипи, що застосовуються в побутовій техніці та зброї.
Втім, для забезпечення роботи верстатам потрібні запчастини – без них машини можуть зламатися вже за рік.
Згідно з російською митною документацією, у 2022-2023 роках запчастини для верстатів ASML поставлялися до Росії щонайменше 170 разів. Деякі деталі, як зазначено в описі товару, підходять для моделі PAS 5500, інші для Twinscan 1250D.
Серед імпортерів – як ті, що вже потрапили в західні санкційні списки: компанії АК "Микротех" і "Остек-ЕК", так і ті, хто поки не потрапив до переліку: "Крафттек" і "ВЛК-Логістика".
Серед китайських постачальників також є підсанкційні компанії, включно з Shenzhen CS IM Exports та Smart Kit Technology.
Інших знайти майже неможливо, принаймні в інтернеті: багато хто не має сайтів і навіть звичайної адреси. До них складно дістатися навіть російським покупцям, часом це виходить зробити буквально через десяті руки, сказав газеті колишній співробітник російської імпортної компанії, який донедавна особисто замовляв для неї в Китаї обладнання ASML.
"ASML не продає продукцію чи послуги в Росію і не взаємодіє з російськими дистриб'юторами. За останні роки ASML нічого не відправляла до Росії, а [нинішні] санкції обмежують продаж до Росії систем PAS та Twinscan, а також запасних частин", – повідомила нідерландська компанія у відповідь на запит Reuters.
ASML також заявила Trouw, що не поставляла запчастини жодної з китайських компаній, що фігурують у митних документах.
Але є і вторинний ринок такої апаратури, учасники якого купують її, щоб розібрати на деталі та перепродати, заявив представник компанії.
Крім того, за словами колишнього співробітника російської імпортної компанії, китайські фірми, що мають машини ASML, можуть навмисно замовляти в неї багато запасних частин, щоб перепродати їх.
У середині серпня повідомлялося, що Міністерство торгівлі Китаю встановить експортний контроль над металом стибієм (інші назви – антимон, сурма), що широко використовується в боєприпасах і різко подорожчав останнім часом.
Будь ласка, зачекайте...
Грамотний пішов журналіст сьогодні.
Явно після могилянки.
пацанка ? не знаєш - Гугл у допомогу
А "пацанка" закінчила консерваторію.
а восторгАться та прЄклоняться мощщам кацапської зброї залиште зайвохромосомним тупорилим москалям та корисним ідіотам малоросам чи какаразніцам на зряплатЄ, для яких і кувалда без чіпів - також ефективна зброя, і воно, звісно, працює-вбиває, як і гармата 30х років чи тонна тротилу...
ЗИ а щодо Полтави, то мені особисто болить, бо чотири роки свого життя прожив-провчився за пару кілометрів від того сАмого місця, а Суми - Батьківщина Батьків-Дідівпрадідів..
Які б технології не використовували кацапи в своїх озброєннях, саме вони луплять по нам балістичними та крилатими ракетами, а не навпаки!
А ми в цей час, чекаємо на дозволи наших союзників, щоб бити їх зброєю по кацапам.
І все тому, що у нас подібної зброї, просто нема.
1) відрізок 23/07 - 23/09 - різке зниження ціни на фоні "буксування" і кінцевого зупинення контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року;
2) незначний скачок ціни вверх в першій декаді жовтня 2023 на фоні успішного відбиття ЗСУ масованого наступу на Авдіївку;
3) знову різкий спад, виходячи із повідомлень про заморожування військової допомоги США для України та продовження рашистських атак на Авдіївку;
4) плато цін до травня-червня 2024 року в очікуванні територіальних успіхів армії пітьми після захоплення Авдіївки і Очеретиного;
5) подальше зниження ціни по мірі просування рашистських військ на Покровському напрямку із перспективою окупації території Шевченківського поблизу Курахового.
Це ще раз доводить і так очевидний факт, що загарбницька війна рашистської пітьми проти України ведеться за замовлення та в інтересах державних монополій і комуністичної верхівки Китаю.
На діаграмі нижче - ф'ючерси на карбонат літію в Китаї. Минулого тижня в четвер вони ще впали на 4,39%, досягнувши нового мінімуму з моменту їхнього дебюту в липні 2023 року і націлившись на позначку 70 000 юанів.
А тим косооким комунякам у голову не приходить думка, що на те ще незахоплене та ще не розроблене виробництво з видобутку літію може несподівано ракета з Марсу прилетіти або блискавка потужна з неба?
Не ведуться зварювальні роботи ?
НЕ ВІРЮ