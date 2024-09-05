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Коломойський (1767) олігарх (246) мільйонери (90)

Втратив майже чверть: Статки Коломойського за рік скоротилися до $600 мільйонів, – Forbes

коломойський

Статки українського олігарха Ігоря Коломойського за останній рік скоротилися на 22% – до $660 млн.

Про це пише Forbes Ukraine, передає ЕП.

У лютому 2022 року видання оцінювало статки Коломойського у $1,8 млрд, а в листопаді – вже на мільярд менше, у $850 млн.

Коломойському належить низка закордонних активів. Це частка від 500 тис. кв. м комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Окрім того, в нього залишаються обсяги ліквідних активів (яхти, літаки, готівка). Наприклад, йому досі належить 90-метрова супер'яхта Lauren L вартістю $97 млн, що зіставно з оцінкою всієї мережі АЗС "Привату".

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

Наприкінці серпня цього року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському з тримання під вартою на заставу в розмірі 1,88 млрд грн.

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Топ коментарі
+20
"сльози мєшают мнє гаваріть" (С)
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05.09.2024 19:57
+9
Бідося..піде під церквою на хліб просити..
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05.09.2024 19:57
+9
не втратив, а переоформив на інших осіб
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05.09.2024 19:59
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Відпустять і він надолужить - чи вже все - лавочка закрита?
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05.09.2024 19:55 Відповісти
"сльози мєшают мнє гаваріть" (С)
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05.09.2024 19:57 Відповісти
я теж в ах****є.... не буду спати
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05.09.2024 20:33 Відповісти
Ага, і я щаС заплачу...і на кухні всі плакали...
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05.09.2024 20:35 Відповісти
Просто напишу!

Сльозы мешают мне говорить...
Где-то решают-
Что есть Мне и пить...

Секса лишают...
В кофе подмешивают-

Даже на кухне-
Жену выбешивают-

Теперь она больше не глотает...!

А и глотает...
То не дешево...

Простые формулы -
Сталии сложными-

Где, ****, Сталин?
Трупами обложенный-

Где доходы семьи-
Гавном не обложенные....

Где скорбь едят ложкой-

Где правда?
И ложь...

И жена в кокошнике-
За отсутсвием мужа-

Открыв доступ к гениталияи-

Позирует-
ФСБ-шнику!

Демонстрируя все детали-
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05.09.2024 20:50 Відповісти
Не ходи по росе - босых ног не мочи, хочешь трахнуть в присест -чемергес накоти.

Не ходи по росе- босых ног не мочи:
ВЫПЕЙ «АИСТ» В ПРИСЕСТ - СКОЛЬКО ХОШЬ ХОХОЧИ.
Деньги - мусор: в рыжье мигом все превратил,
дай мне выпить - вопишь, больше так не кричи….
Насморк ты в той росе, скажешь, честно поймал,
хоть ламоить коньяк, ты недоперестал…
«БЕЛЫЙ АИСТ» с росой лучше пить вдоль пруда,
и «мочи нет мочить»… ТЫ - АЛКАШ? АКИ - ДА.
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05.09.2024 21:08 Відповісти
Дякую за визнання...
Ні... не алкаш-
Але іноді-
В Присесті ночі...

Сниться Одеси пляж...
Гомін дівочий...

Ніби... ну де не ляж...

Я відповів?
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05.09.2024 23:05 Відповісти
Я про себе... Ніби Твохми словами....

Навіщо ти дочиш риму?
Пинаєш ногами слова?
Ти гарний, але нестримний-
І не зрозуміло що хочеш-
Тому і виходить погано...
Від тебе болить голова...
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05.09.2024 23:25 Відповісти
У парках Уманы...
Звикаэш до того...-
Що ти ненародженний...
Або зоопарк...
Бо ***** Тобы родження...?
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09.09.2024 11:31 Відповісти
Бідося..піде під церквою на хліб просити..
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05.09.2024 19:57 Відповісти
Там i його порiддя , в цей же кшталт, не буде прокляте...
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05.09.2024 20:58 Відповісти
не втратив, а переоформив на інших осіб
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05.09.2024 19:59 Відповісти
100пудово!
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05.09.2024 20:37 Відповісти
Бедненький. Как кстати там его доця выживает? У мужа хоть работа есть?
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05.09.2024 20:05 Відповісти
За шо его бубочка так жорстоко, ведь без него ему булавы не видать бы, как своих ушей.
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05.09.2024 20:07 Відповісти
У нього є шанс уникнути відповідальності за поправками Лозового, а може ще й відшкодувати збитки за наш рахунок, тож, не поспішайте його жаліти
"Борець з корупцією", на звернення народу що до відміни поправок лозового,
просто поклав свій гральний орган... https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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05.09.2024 20:23 Відповісти
Пане, ни.уя вы не разбираетесь в сарказмах, как я в колбасных обрезках.
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05.09.2024 21:10 Відповісти
Все на дрони і снаряди пустив?
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05.09.2024 20:09 Відповісти
Злі язики пліткують, що їрмакака хоче його призначення міністром оборони...
чекаємо допису беzумної
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05.09.2024 20:23 Відповісти
Якщо в Ігоря скоротитися, то в Петі побільшало. Закономірність, перевірена часом.
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05.09.2024 20:10 Відповісти
Шмарклі ПОРНОШУТА Петя і досі в штани сере?
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05.09.2024 20:52 Відповісти

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05.09.2024 21:01 Відповісти
Закон збереження бабок. Комусь в кишеньки це плюхнулось.
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05.09.2024 20:10 Відповісти
У нього є шанс уникнути відповідальності за поправками Лозового, а може ще й відшкодувати збитки за наш рахунок
"Борець з корупцією", на звернення народу що до відміни поправок лозового,
просто поклав свій гральний орган... https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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05.09.2024 20:13 Відповісти
Всі його статки - це награбоване в українського народу
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05.09.2024 20:17 Відповісти
Ви що серйозно? Такий бідний? А де ж мільярди вкрадені через Приват
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05.09.2024 20:19 Відповісти
У татарова
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05.09.2024 20:24 Відповісти
Татаров =Зеленський
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05.09.2024 20:53 Відповісти
А ви думаєте шо сидіти під найкращим прикриттям від ракет мало коштує? Він просто...купив собі уютний бункер. Там у нього справжній "Хілтон" і ще плюс у тому, що його тепер Штати не чіпають, поки його шлємазл хрипатий з шайкою намагаються порєшають під яким соусом всю цю судову бадягу злити через якийсь час. А це ж все коштує бабла - адвокати, судді, "чесні" слєдаки. Все ж по вищому рівню послуг.
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05.09.2024 20:42 Відповісти
масейчук-каломойская . мазур-каломойская . плинский-каломойский . островская-каломойская рідать не будуть бо отримують бабло в ..єдиному зелямарахвонє.. з державного бюджету
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06.09.2024 06:35 Відповісти

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